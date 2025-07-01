離不開AI了！工程師怕變「指令操作員」 網曝正確用法：你會越來越強

AI當道，許多人在學習使用AI的同時，也擔心自己會不會被取代。一名工程師表示自己現在的工作完全離不開AI，怕自己變成指令操作員，對此網友們紛紛表示「順應潮流」。

一名科技業RD（研發工程師）在Dcard發文表示，自己目前在一家不到50人的公司上班，以往都是公司上層開完SPEC（產品規格），交由原PO設計，驗證是否正確後就出產品。但近年AI發展迅速，目前看個SPEC，就把SPEC的內容用描述的方式給AI，讓整個流程變得更快速，同時也有更高的正確性，後續的設計跟驗證基本上也都大同小異。

原PO認為自己目前唯一的價值可能就是用過往經驗判斷AI回答夠不夠好、回答的內容是不是有更好的設計方式這類的，「導致目前完全離不開AI」，害怕自己變成「指令操作員」，又怕流程都自己來速度沒辦法跟上其他同事。

對於原PO的擔憂，網友們都認為「不用離開AI」，「現在各種AI正在興起，當你還在慢慢手刻code的時候，別人用AI已經可以產出一堆了。因此只有不會利用AI的人會被淘汰，擁有domain knowledge+善用各種AI才是現在的版本答案」、「其實沒AI也是在問Google 查前輩的文件或者code，只是把詢問的對象變成GPT而已」、「以後要拚的就是誰比較會用AI」、「AI現階段就是很好用的工具，有計算機你還會用算盤嗎」、「學會用工具本來就差很多，效率至上」。

也有人提出AI的正確使用方法，「你如果用 AI 來抄答案，那你只會越來越笨；相反，如果你把AI當作討論的對象，你就會越來越強，知識的攝取、從知道到內化、舉一反三，絕對不是單純理解而已」、「你可以自己先設計一套SPEC然後餵給AI，找看看自己跟AI不同的問題點，這樣你也能學習」、「最基本的原則是AI會的你也要會，如果AI給了答案，但你不知道為什麼是這樣解，那就繼續問他細節，直到你學會為止，反正AI有無限耐心又不藏招。但要注意AI幫你看完SPEC後吐出來的設計，你是不是能100%理解，而且可以想到更多優化的點，進一步和AI或同事討論出更好的方案」。