測試抗壓性狂找碴！乖巧新人甩1句話退光群組 主管結論讓眾人傻眼
無論哪個行業，都要給職場新人一段時間適應。一名男網友發文，稱公司來了一位安靜乖巧的新人，主管卻一直挑他小錯誤，直到某日新人直接在群組回「無法原諒自己，決定引咎辭職」，讓所有人都很傻眼。對此，不少網友批評主管的管理方式，直言「難怪找不到員工」。
一名男網友在Dcard發文，表示公司近期來了一位25歲的新人，看起來是個安靜又內向的人，很乖巧也很禮貌，但主管都會對新人「下馬威」，來測試他的抗壓性，於是一直挑新人的小錯誤，直接在群組上唸新人。
原PO表示，沒想到新人直接在群組回說「因犯重大錯誤無法原諒自己，決定引咎辭職做到今天」，隨後退出公司三個群組，讓所有人都傻眼，好不容易找到新人，教了他一個月結果直接離職，讓其他人的工作量又增加了。而最後主管給出的總結竟然是：「找新人要找有經濟壓力的」。
此文一出，不少網友指責主管的管理方式，「新人做得很棒欸，主管應該檢討一下自己管人的方式」、「來嗆00後草莓啊，怎麼不說這種主管不檢討自己，反而結論是要找有經濟壓力的年輕人」、「無聊的壓力測試，我不是年輕人，但我也不接受拿小事來放大檢視」、「好不容易找到人又要把人給逼走，難怪找不到員工」。
也有網友分享自身的職場經歷，「最近的親身經驗，員工手冊放在辦公區域忘記帶，結果下次上班我找不到，最後是被主管藏起來」、「我遇過的職場老人也會，一直找碴，小毛病，很傻眼的那種，文字獄，還會到處亂說話」、「我之前也有遇過這種每個新人都要霸凌的，但不是主管，連新人喝什麼品牌的咖啡都要管」。
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