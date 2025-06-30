快訊

美關稅緩徵期限倒數十天 彭博：台美接近達成貿易協議

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

測試抗壓性狂找碴！乖巧新人甩1句話退光群組 主管結論讓眾人傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友公司來了一位安靜乖巧的新人，主管卻一直挑他小錯誤，最終導致大家工作量反而增加。圖／Ingimage
一名男網友公司來了一位安靜乖巧的新人，主管卻一直挑他小錯誤，最終導致大家工作量反而增加。圖／Ingimage

無論哪個行業，都要給職場新人一段時間適應。一名男網友發文，稱公司來了一位安靜乖巧的新人，主管卻一直挑他小錯誤，直到某日新人直接在群組回「無法原諒自己，決定引咎辭職」，讓所有人都很傻眼。對此，不少網友批評主管的管理方式，直言「難怪找不到員工」。

一名男網友在Dcard發文，表示公司近期來了一位25歲的新人，看起來是個安靜又內向的人，很乖巧也很禮貌，但主管都會對新人「下馬威」，來測試他的抗壓性，於是一直挑新人的小錯誤，直接在群組上唸新人。

原PO表示，沒想到新人直接在群組回說「因犯重大錯誤無法原諒自己，決定引咎辭職做到今天」，隨後退出公司三個群組，讓所有人都傻眼，好不容易找到新人，教了他一個月結果直接離職，讓其他人的工作量又增加了。而最後主管給出的總結竟然是：「找新人要找有經濟壓力的」。

此文一出，不少網友指責主管的管理方式，「新人做得很棒欸，主管應該檢討一下自己管人的方式」、「來嗆00後草莓啊，怎麼不說這種主管不檢討自己，反而結論是要找有經濟壓力的年輕人」、「無聊的壓力測試，我不是年輕人，但我也不接受拿小事來放大檢視」、「好不容易找到人又要把人給逼走，難怪找不到員工」。

也有網友分享自身的職場經歷，「最近的親身經驗，員工手冊放在辦公區域忘記帶，結果下次上班我找不到，最後是被主管藏起來」、「我遇過的職場老人也會，一直找碴，小毛病，很傻眼的那種，文字獄，還會到處亂說話」、「我之前也有遇過這種每個新人都要霸凌的，但不是主管，連新人喝什麼品牌的咖啡都要管」。

離職 辭職 職場 新人 壓力 主管

延伸閱讀

8小時工時合理嗎？她列每日行程崩潰喊睡不飽：行屍走肉般的生活

錄取率僅5%！最難錄取公司榜單曝光 「這些公司」上榜

銀行行員會被AI取代？網友盤點「這些原因」根本不用拍

面對批評…你的第一反應是？升遷越快的人 都有這項超能力

相關新聞

測試抗壓性狂找碴！乖巧新人甩1句話退光群組 主管結論讓眾人傻眼

無論哪個行業，都要給職場新人一段時間適應。一名男網友發文，稱公司來了一位安靜乖巧的新人，主管卻一直挑他小錯誤，新人直接在群組回「無法原諒自己，決定引咎辭職」，讓所有人都很傻眼，對此，不少網友批評主管的管理方式，直言「難怪找不到員工」。

「台積工程師vs住院醫」誰更操？網一面倒秒選：地獄級工時

每年4至8月是國產水蜜桃的主要產季，現在正值當季，農糧署分享「3大訣竅」可以挑選到成熟度高的果實，品嚐到香甜多汁的水蜜桃...

面對批評…你的第一反應是？升遷越快的人 都有這項超能力

當主管在會議室裡指出你報告的缺失時，你的第一反應是什麼？是立刻為自己辯護，還是虛心接受建議？這個看似簡單的反應，可能決定了你職業生涯的高度。

勞動部最低工資諮詢會 周五召開

受美國關稅等政經情勢影響，最低工資審議會有可能在九月中下旬舉行。勞動部將於七月四日召開最低工資諮詢會，勞資政學審議委員將...

銀行行員會被AI取代？網友盤點「這些原因」根本不用拍

目前正值畢業求職季，有網友在論壇求問「因為之後想考銀行行員，但很怕之後這個工作會被AI或有可能被無人化櫃台取代，很猶豫到...

中華郵政4萬月薪起跳鐵飯碗 231名碩博士進第2試

中華郵政股份有限公司今年公開甄選職階人員正取共1113名、備取507名，各類人員月薪都超過新台幣4萬元，根據統計，這次甄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。