「台積工程師vs住院醫」誰更操？網一面倒秒選：地獄級工時

在台灣「賣肝」與「血汗」幾乎是職場辛勞的代名詞，近日有網友在PTT八卦板發文提問：「在台積電上班和當住院醫師哪個比較累？」引發大量鄉民熱烈討論，沒想到留言風向幾乎一面倒，直指「這一職業」絕對更操。

一名網友在PTT八卦板發文，表示台積電員工常被戲稱為「賣肝」，而住院醫師則是「血汗勞工」代表，兩者皆以超時工作著稱，原PO好奇詢問：「有沒有人身邊兩種人都有，可以比較一下哪個比較累嗎？」

話題一出，網友紛紛點名「住院醫師」才是真正地獄級工時代表，「住院吧，台積即便輪班，休息時間就是休息時間，除非少數緊急狀況」、「台積不會連上兩個整天班，住院醫師還要值班大夜」、「住院值班是24小時起跳」、「感覺醫生更累，機台只要沒問題還可以做自己的事」、「台大外科才有住院醫師血癌，忙到沒時間看醫生，門診前一天腦出血，你說累不累？」、「我姨丈住院，住院醫師和主治醫師晚上九點來查房，早上七點開晨會，給你參考」、「朋友熬過住院期後再也不想進大醫院，薪水不高還時常被call回去」。

也有人指出「都是挑戰人類極限啦」、「有朋友的兒子剛好一個醫師一個工程師，聽他們比較是都很累，但是科技業薪水高很多」、「可以確定的是錢差很多」。有部分網友提到兩者壓力性質不同：「台積是被主管盯，住院醫師是被生死盯」、「GG（台積電）不會告人，病患家屬會」、「Tsmc的壓力：幾百萬美金的wafer(晶圓)在線上，不輸人命啦」。