16企業、463職缺 北市批發零售業徵才活動開跑

想找工作、轉換跑道嗎？現在正是好時機！臺北市勞動局就業服務處29日宣布，將於6月30日至7月4日舉辦徵才活動，集結16家優質企業，一口氣釋出463個職缺，涵蓋旅宿餐飲、零售銷售、照顧服務、消防工程、自行車租賃等多元產業，從基層到管理職通通有，高薪上看7萬元、時薪最高達450元，等你來卡位！

這周的徵才主力集中在批發零售業，「傲勝（OSIM）」釋出銷售、維修及運輸職務，月薪上看7萬元；大型居家修繕品牌「特力屋」也開出15個職缺，包括銷售專員、社區管家、室內裝修管理師、手創教室木工專員等，並提供完善的商品訓練、職能檢定及職涯發展計畫，協助員工打造專業技能與職場競爭力。

「全聯實業」釋出多元職缺，不僅歡迎無經驗新手加入安管、接待、收銀與賣場服務團隊，也招募月薪4萬2,600元的儲備幹部，涵蓋商業部門、控管課、資訊課與維修課等職務；頂級超市Mia C’bon（統康）也釋出56名門市營運與生鮮營運服務專員職缺；而統一超商、全家便利商店，同步招募正（兼）職門市夥伴與儲備幹部，邀請有志零售業發展的求職者加入行列。

另一個重點產業是照顧服務業，北市首家由醫學大學經營的住宿長照機構「行愛住宿機構」，釋出護理師職缺，簽約獎金2萬元／年，不含夜班津貼的常態月薪達4萬5,000元以上；照服員則提供常態月薪5萬元（含津貼與獎金）；「潤田長照」則開出時薪最高450元的照服工作。此外，還有永樂、惠安、湘寓蒔光、博愛等多家長照機構積極徵才，歡迎對社福服務充滿熱忱與愛心的朋友踴躍面試。

本周參與徵才的企業名單包含：統一超商、微笑單車（YouBike）、力行愛住宿長照、Mia C’bon頂級超市、湘寓蒔光居家長照、美商德盟（CDS）、永樂長照、潤田長照、惠安長照、北大消防、東棧、傲勝（OSIM）、特力屋、全家便利商店、博愛長照、全聯實業等，共計16家。