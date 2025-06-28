中華郵政4萬月薪起跳鐵飯碗 231名碩博士進第2試

現代科技業發達，不少人看準薪資高、福利好，紛紛想投入相關產業。有一名電機工程畢業的網友面試某科技公司，當被問到期望薪資時，他提出65K價碼，沒想到面試官當場變臉，讓他覺得可能無望，想問大家是否自己開出的薪水太高？

2025-06-27 11:57