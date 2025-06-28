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中華郵政4萬月薪起跳鐵飯碗 231名碩博士進第2試
中華郵政股份有限公司今年公開甄選職階人員正取共1113名、備取507名，各類人員月薪都超過新台幣4萬元，根據統計，這次甄試進入第2試考生具碩士學歷者231人，其中博士3人。
據中華郵政統計，進入第2試考生具碩士學歷者占碩、博士報名人數比率約19.9%。不過，中華郵政說，是否獲錄取視考生準備情形不同，與學歷無絕對關係，甄試結果預計7月9日下午2時公布。
第1試筆試已於5月4日進行，並依筆試成績擇優於今天、明天參加第2試口試、體能測驗。
中華郵政發布新聞稿表示，第2試參加口試2229人，其中須參加體能測驗1307人，而體能測驗時間每人1分鐘，考生要在5公尺距離內來回搬運30公斤郵袋14次，且無其他違規情形者可獲滿分。
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