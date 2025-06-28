中區就業博覽會64家廠商徵才 高階工程師月薪上看10萬

目前正值學子畢業後的求職旺季，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天在彰化縣體育館舉辦「2025中區就業博覽會」，共有64家廠商徵才，現場提供逾百個工程師職缺，高階職位薪資更上看10萬元，吸引逾1500人次投遞履歷。

今天的就業博覽會特別導入的E化服務，包含可事先線上報名、報到後系統可主動依求職者需求推播職缺、安排面試，免排隊讓應徵更有效率，獲得中彰投勞工局處、工會團體、廠商、求職者的好評。

一名求職者表示，在「玩轉職訓-找課程」專區，透過「台灣就業通」網站發現一系列超實用的課程，包括工業控制與工廠自動化應用班、Canva AI與行銷應用班等，讓他對未來規劃更有方向。

參與徵才的廠商共有64家，涵蓋綠能科技、智慧製造及數位醫療等重點產業，提供多樣化職缺，有高達73%的職缺免經驗。其中，時下年輕人票選最喜愛的夢幻工作，像是男生心目中排名前三的「工程師」職缺，現場即網羅了怡利電子、台灣玻璃、矽品、上銀、信鋐工業及高明鐵等十餘家廠商，提供逾百個工程師職缺。

勞動部勞動力發展署副署長陳世昌致詞時表示，面對高齡少子化和國際局勢影響，我國勞動市場正面臨轉型挑戰。因應近期美國關稅議題，勞動部已推出「支持勞工穩定就業4大措施」，不論是在職勞工、受影響失業勞工、待業青年及初次尋職青年，都有相對應的協助措施可協助，來支持勞工度過挑戰穩定就業。

立委黃秀芳表示，目前正逢畢業季，將持續透過公私協力促進青年就業；彰化縣政府勞工處何俊昇處長也表示，縣府積極運用中央補助推動各項創新方案，未來也會持續和中彰投分署攜手合作，促進民眾就業。