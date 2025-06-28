中獎變中計！銀行員收公司「福利信」慘中招 網曝1關鍵字：9成人被騙

使用公司電腦開啟詐騙連結可能影響甚深，所以要特別小心！近日有網友分享友人經歷，稱對方之前入職銀行業，竟收到公司內部傳送的「中獎mail」，朋友信以為真點進郵件內的連結，結果發現「中計」！該封郵件其實是公司設計的釣魚電郵演習，以培養員工警覺性，而所有點開連結的員工都需要「再培訓」。有網友就分享指自己亦經歷過類似訓練，而當中有網友就指公司「試過發email說要加薪，九成人中計」，網友則笑稱「難度極高」、「好陰險」。

該名網友在社群平台Threads發文，表示朋友新入職銀行業，上班約2星期後，收到由經理傳送的內部郵件通知，「說要送他gift card（禮物卡）」。朋友不疑有詐，興奮點開連結「就中計啦」，結果「被迫上好幾個看影片的online course（線上課程）」。

原PO解釋，原來該封郵件其實是入職訓練的其中一環，以釣魚電郵演習培養銀行職員警覺性，「測試你會不會不夠謹慎，亂點開link（連結）」，只要點開就要再進行培訓。

原PO覺得事件好笑又實用，更建議網友「我覺得大家可以參考這個思路，培養父母的警覺性，免得他們再被詐騙集團騙」。

大批網友都覺得原PO友人的經歷甚是有趣，而當中也有不少人有類似經歷，亦曾收過公司的「釣魚電郵」，「舊公司試過送星巴克優惠券且扮成CEO發email，有一大票人中計」、「公司常有，有同事點過幾次被人資發警告信」。其中有人更表示「之前間公司試過發email說要加人薪，九成人中計」，令很多網友笑言「難度極高」、「好陰險」，打趣說「都這樣講了很難不點啊」。

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文章授權轉載自《香港01》