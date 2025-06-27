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錄取率僅5%！最難錄取公司榜單曝光 「這些公司」上榜

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
求職市場競爭白熱化，哪些企業最難進入？根據面試心得分享平台《面試趣》最新統計，去年有五家公司錄取率低得驚人，其中最低僅5%。這些企業以其獨特魅力，吸引眾多求職者前仆後繼，挑戰極低的錄取門檻。 圖／業者提供
求職市場競爭白熱化，哪些企業最難進入？根據面試心得分享平台《面試趣》最新統計，去年有五家公司錄取率低得驚人，其中最低僅5%。這些企業以其獨特魅力，吸引眾多求職者前仆後繼，挑戰極低的錄取門檻。 圖／業者提供

求職市場競爭白熱化，哪些企業最難進入？根據面試心得分享平台《面試趣》最新統計，去年有五家公司錄取率低得驚人，其中最低僅5%。這些企業以其獨特魅力，吸引眾多求職者前仆後繼，挑戰極低的錄取門檻。

《面試趣》資料顯示，奕力科技以5%的超低錄取率，成為最難進入的公司，其面試關卡包括限時線上測驗及實體面試，著重專案細節與抗壓性。位居第二的是新創接案公司哲煜科技，錄取率為8%，該公司扁平的職場文化吸引眾多目光，面試流程嚴謹，分兩階段評估技術實力。

線上語言學習平台 AmazingTalker 以15%錄取率排名第三，面試前需完成作業，並進行視訊團體面試，高度強調個人與公司文化的契合度。被譽為「工業自動化領域蘋果」的台灣基恩斯（KEYENCE）以17% 錄取率位居第四，儘管學歷要求不高，但面試標準嚴厲，包含筆試與多關面試，甚至有30 秒自我介紹考驗。

頂尖 IC 設計公司聯詠（3034），以19% 錄取率排名第五。其面試流程包含線上測驗、專業技術考試及長達90 分鐘的專案經驗與技術細節面談，嚴格檢視求職者的 IC 設計底子。

《面試趣》分析指出，這些錄取率極低的公司普遍採取多關卡面試策略。從奕力科技的限時線上測驗，到基恩斯的四次面試，層層篩選機制是錄取率低的主因。公司不僅重視求職者的「硬實力」，更看重溝通等「軟實力」，以及是否能融入「企業文化」，降低離職率並節省招募成本。通過重重考驗的求職者，自然也能獲得優渥待遇，例如聯詠科技的百萬年薪。

錄取率看似嚇人，不過《面試趣》專家建議求職者不應退縮。與其被數字困住，不如釐清自身志向、適合的工作類型，選擇符合條件的公司。運用面試平台等資源準備題庫、整理作品集，並在面試中展現優勢，將能大幅提升成功機會。

面試 求職 平台

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