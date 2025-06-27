104人力銀行「2025職涯博覽會」明天台北世貿登場

104人力銀行「2025職涯博覽會」明天（6月28日）在台北世貿登場，共有超過200家企業現場徵才，超過2萬名求職者報名參與，其中徵才企業有超過3成為上市櫃企業或外商，薪資方面更是領頭羊，根據台灣證券交易所最新公布2024年上市企業平均員工薪資費用，400萬以上企業有聯發科、日月光，300萬以上企業有三商、台積電、和泰車，200萬以上企業有鴻海、華擎8家企業參與活動。外商的部分則包含NVIDIA輝達、鈦坦科技等，都將在2025職涯博覽會當中共同徵才。

104人力銀行指出，若從「比高薪」角度來看，前10名高薪上市企業中，聯發科、日月光現場徵才。至於「挑隱形冠軍」，則有全球前三大保險絲大廠的功得電子，有承攬台北101及台北大巨蛋連續壁基樁的同豐營造，有瑞士上市公司醫療服務業的台灣大昌華嘉。「拚福利」方面，近3成徵才企業提供特色假勤、分紅配股。

104人力銀行「2025職涯博覽會」同時邀請36名科技業、金融業、建築業、旅宿業等職場前輩提供免費職涯/履歷諮詢，協助求職者順利找到理想工作與職涯方向。同時也邀請遠傳電信、新光保全、健身工廠、麥當勞等知名企業，舉行19場企業講座，幫助求職者掌握產業趨勢。