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找科技業開6萬5月薪 面試官瞬間臉垮下來…網見2條件認為合理

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO剛從學校畢業，面試科技公司時開出月薪65K的價碼，但面試官卻當場變臉，讓他不解是否自己開價太高。 示意圖／ingimage
原PO剛從學校畢業，面試科技公司時開出月薪65K的價碼，但面試官卻當場變臉，讓他不解是否自己開價太高。 示意圖／ingimage

現代科技業發達，不少人看準薪資高、福利好，紛紛想投入相關產業。有一名電機工程畢業的網友面試某科技公司，當被問到期望薪資時，他提出65K價碼，沒想到面試官當場變臉，讓他覺得可能無望，想問大家是否自己開出的薪水太高？

這名網友在Dcard以「65K月薪開太高了嗎」為題發文，他說自己是剛從電機工程研究所畢業的社會新鮮人，日前面試台北某科技大廠的BMC人員（Baseboard Management Controller，基板管理控制器），當時面試官告知年薪平均14個月，加班費另計，對方還問他期望薪資是多少，沒想到原PO一說出「65K」時，面試官的臉直接垮掉。

原PO看到對方臉色一變，並且表示審核時間大約要2個禮拜，要他等消息，就讓原PO覺得不太妙。事後他發文詢問大家對這樣薪資的看法，「想問新鮮人到底開多少合理？」

貼文引起兩極評論，有人認為原PO學歷高地點在台北，65K月薪算合理，「6.5w是低標吧，在台北或新竹沒有超過這個錢會餓死…過得很辛苦」、「只保14個月的話，65K算普通吧？年薪也沒破百，在台北只能混口飯吃」、「是他們給不出正常價錢，趕緊換公司」、「你這個學歷台積電IT可以吧，第一年就兩百萬了」、「原來碩班畢業開65K還太高喔？甚至是台北⋯」、「台北+研究所，這個薪水要求很高？年薪14個月，月薪65K，根本沒破百，是要垮什麼臉，又不是年薪20個月」。

但也有網友替資方說話，「一家公司要找人教新人，給新人培訓學習，外加不能保證新人會不會一學會就跳槽，一開始就開6w，應該比較難（錄取）」、「65k以某些系統廠來說確實難一些，大約對應四年經驗的薪資」、「不是說開65k太高，是因為現在市場環境對求職方比較不利，不然像大徵才時代你什麼都不會開60、65k還是有工作」。

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