不會 AI 是危機也是轉機 商研院開辦免費 AI 技能實作班
商研院院長王建彬表示，在AI時代，「不會使用AI的人，其生產力與業務行銷能力都將落後於人，這是危機，也是轉機。」他強調，唯有正視這波趨勢，才能為自己與公司爭取競爭優勢，不被時代淘汰。
商研院經營模式創新研究所日前舉辦政府免費補助AI技能實作班，共計兩天課程，第一天為「AI生產力提升」課程，第二天「AI行銷」課程。只要是30人以下的公司，皆可向商研院提出申請。經過審核後，即可於政府網站完成報名，獲得免費補助上課資格。
商研院指出，此課程由業界兩位非常有實務經驗的名師主講，包含如何將資料檔案上傳ChatGPT完成資料分析與統計分析，如何讓ChatGPT成為你專屬的私人助理，如何利用ChatGPT改變Word的使用方式，10秒鐘內完成簡報內容以及你專屬的Excel助理。
第二天講述內容包含如何透過文字FAQ、News強化SEO內容，並透過AI很快速的完成文案內容，且於SEO排行榜前三名，提升公司於全球的可見度及購買率。將課程內容具體利用AI於工作上，可協助您提高生產力，並利用AI提升您的業務行銷能力。
商研院還提到，開設的首班免費課程迅速額滿，50位學員中竟有 三位董事長親自參與。有董事長表示課程「非常實用、收穫滿滿」，並推薦給自家客戶。由此可見，不僅高階主管受益，中階幹部、基層員工，尤其是人事、會計、總務、行政、秘書、業務、行銷、特助、二代接班人等職位，皆大有幫助。若公司規模超過30人，也可自費報名參加，且多人報名可享優惠。
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