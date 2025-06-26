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影／助身心障礙者融入職場 勞動部今推合理調整指引

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔（中） 、中華民國聽障人協會理事長謝素分（右） 出席提出建議。邱德祥／攝影。
台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔（中） 、中華民國聽障人協會理事長謝素分（右） 出席提出建議。邱德祥／攝影。

勞動部發表今天發表身心障礙者職場合理調整行政指導說明，期以明確的指導，幫助企業在聘用和任用身心障礙者勞工時，減少溝通上的困擾，協助身心障礙者融入職場。

台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔表示，在台灣早期，肢體障礙者的工作選擇多半侷限於刻印章、賣彩券；視覺障礙者則大多從事按摩。社會大眾對於障礙者在職場上的其他可能性，幾乎缺乏想像與期待。隨著科技網路的發展與相關法律的修訂保障，近年來越來越多不同障別的朋友，有機會追尋自己嚮往的職業並發揮專長，如有聽障者成為新聞主播、肢體障礙者擔任舞蹈老師，視障者成為律師等。

林君潔說，雖然這些案例仍極為少數，但卻充分證明，身心障礙者也可以在各行各業中發光發熱。只要能落實職場無障礙環境、輔具支持、個人助理服務、手語與聽打服務，以及合理調整制度，就能讓更多障礙者和一般人一樣，擁有職涯選擇的機會，實現實質平等。

社團法人中華民國聽障人協會理事長謝素分表示，一份穩定的工作對身心障礙者而言，並不是只是糊口而已，它象徵著自我的實現與社會參與，以及自身努力共融的結果。眾所周知，聽障者外觀上與一般人無異，行動能力強，然而在就業市場並非順利就業的第一名，因為溝通上的困擾，讓許多企業打了退堂鼓，故合理調整對身心障礙者在職場上是非常重要的，科技的進步，通訊軟體可協助溝通、解決人與人之間的語言隔閡，例如Line、EMAIL、雅婷語音轉文字、翻譯軟體等，善用科技協助身心障礙者融入職場。

東友科技股份有限公司董事長黃育仁（右二）、IKEA宜家家居股份有限公司新莊店經理曾冠綸（右）二位企業界代表出席。記者邱德祥／攝影。
東友科技股份有限公司董事長黃育仁（右二）、IKEA宜家家居股份有限公司新莊店經理曾冠綸（右）二位企業界代表出席。記者邱德祥／攝影。
勞動部舉行身心障礙者職場合理調整行政指導說明記者會，部長洪申翰（前左） 、台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔（前中） 、中華民國聽障人協會理事長謝素分（前右） 、東友科技股份有限公司董事長黃育仁（後右一）、IKEA宜家家居股份有限公司新莊店經理曾冠綸（後右二）等人出席。記者邱德祥／攝影
勞動部舉行身心障礙者職場合理調整行政指導說明記者會，部長洪申翰（前左） 、台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔（前中） 、中華民國聽障人協會理事長謝素分（前右） 、東友科技股份有限公司董事長黃育仁（後右一）、IKEA宜家家居股份有限公司新莊店經理曾冠綸（後右二）等人出席。記者邱德祥／攝影

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