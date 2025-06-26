影／助身心障礙者融入職場 勞動部今推合理調整指引

勞動部發表今天發表身心障礙者職場合理調整行政指導說明，期以明確的指導，幫助企業在聘用和任用身心障礙者勞工時，減少溝通上的困擾，協助身心障礙者融入職場。

台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔表示，在台灣早期，肢體障礙者的工作選擇多半侷限於刻印章、賣彩券；視覺障礙者則大多從事按摩。社會大眾對於障礙者在職場上的其他可能性，幾乎缺乏想像與期待。隨著科技網路的發展與相關法律的修訂保障，近年來越來越多不同障別的朋友，有機會追尋自己嚮往的職業並發揮專長，如有聽障者成為新聞主播、肢體障礙者擔任舞蹈老師，視障者成為律師等。

林君潔說，雖然這些案例仍極為少數，但卻充分證明，身心障礙者也可以在各行各業中發光發熱。只要能落實職場無障礙環境、輔具支持、個人助理服務、手語與聽打服務，以及合理調整制度，就能讓更多障礙者和一般人一樣，擁有職涯選擇的機會，實現實質平等。