身障者破120萬人！ 勞動部「身障職場合理調整行政指導」七月上路

勞動部「身心障礙者職場合理調整行政指導」將於七月上路，往後障礙者在面試、受僱階段，可向雇主請求訓練、工作環境、工時、績效和薪資等合理調整，勞資必須進行對話協商，地方政府諮詢輔導窗口也會適時介入協調，深化職場多元與融合的環境。

勞動部說明，「合理調整」是一個新概念，源自於聯合國「身心障礙者權利公約」核心概念，目的在提供身心障礙者在職場上有具體需要時，在不造成雇主或同事不成比例或過度負擔的情況下，進行必要及適當的調整。

勞動部長洪申翰說，障礙者在台灣突破120萬人，卻因社會仍存在許多不友善，導致障礙者被隱身。他認為障礙者絕非小眾議題，而透過就業，是讓障礙者實質參與社會的重要途徑之一，因此勞動部從2023年邀集障礙者團體、學者專家研擬這份行政指導。

他強調，當然不會因為這份行政指導，障礙者就業處境就此翻轉，必須透過具體、持續推動的機制與計畫，讓改變發生。勞動部這次與障礙者社群公私協力，以障礙者為行動主體，導入政府資源，協助障礙者勞工與雇主協調，逐步創造職場合理調整友善環境。

有關適用對象，勞動部條平司司長黃琦雅指出，合理調整不限於持有身心障礙證明者，只要資料佐證有障礙處境的實質需求勞工都可適用，如重建治療期間的職災勞工也可請求。

再者，並非只有勞工端能發動，雇主也可主動提出合理調整，身心障礙勞工的照顧者、就業服務員、工會等第三方代表或專業協助者都可協助釐清請求。黃琦雅還說，雇用關係成立前的召募、面試階段，也能要求雇主在面試場所、事求人網站、工作內容與時間上進行調整。

相對快速調整方式，可透過非正式的勞資雙方協商，並保留會議紀錄，也可尋正式的五階段程序，當勞資間有疑問、未達共識時，就可尋求地方政府的職場合理調整諮詢輔導窗口。

東友科技董事長黃育仁分享，障礙者各有專長與弱點，透過能力測試發揮專長，像是公司裡的印表機、影印機稿件測試，內容相對枯燥，對專注力高、細節辨識能力高的自閉症人士卻很上手，當障礙者有工作，不是創造個人就業而已，照顧者本身也受益，衍生效益大。

台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔說，社會大眾對身心障礙者就業可能性缺乏想像，障礙者不是不能工作，只是需要多一些的調整與支持，職場合理調整的推動與落實，以及職場環境的友善、個人助理的服務，障礙者就能有更多的職涯發展。

林君潔提醒，除行政指導，職場教育訓練也等同重要。勞動部說，下半年將於各縣市轄區舉辦宣導說明會，歡迎各界踴躍報名參與課程，行政指導、手冊及線上教材也將製作成「有聲版」、「點字版」及「易讀版」，陸續放置於勞動部專區。

勞動部表示，合理調整行政指導雖沒有強制性，但若經地方政府就業歧視評議委員會認定構成就業歧視，將可依就業服務法開罰30萬以上、150萬元以下罰緩，並公佈姓名。