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勞動部新制助障礙者勞雇雙方 另涉歧視依法最高罰150萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部長洪申翰26日舉行「身心障礙者職場合理調整行政指導」說明記者會。他強調，推動職場合理調整，絕對不是只有訂定行政指導，重點在如何將「合理調整」融入職場。該指導雖然沒有強制力，但若雇主涉歧視身障勞工，依「就服法」罰新台幣30萬元以上，150萬元以下罰鍰，並且要公布姓名。

與會者包括條平司長黃琦雅、發展署長黃齡玉、台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔、中華民國聽障人協會理事長謝素分、東友（5438）董事長黃育仁、IKEA宜家家居股份有限公司新莊店經理曾冠綸。

洪申翰表示，這場記者會是他來到部裡最大陣仗的記者會，要跟大家說明勞動部7月1日上路的「身心障礙者職場合理調整行政指導」，以及後續如何推動。現場也特別請到手語翻譯還有聽打員，來為聽障者提供資訊服務。

勞動部說明，「合理調整」在我國職場上是一個新的概念，源自於聯合國《身心障礙者權利公約》核心概念之一，目的在提供身心障礙者在職場上有調整具體需要時，於不造成雇主或同事不成比例或過度負擔的情況下，進行必要及適當的調整，讓身心障礙者與其他人可以在平等基礎上享有所有人權及基本自由。

洪申翰指出，障礙者在台灣的人數已經突破120萬人，不過，社會上還有很多工作現場對障礙者不友善，環境中對於障礙者來說，出門也會遇到很多阻礙，所以讓他們很難現身、被社會看見。事實上，透過「就業工作」，就是讓很多障礙者能參與社會的重要方法之一，這就是今天這場行政指導重要的原因。

洪申翰說，為了完善「身心障礙者職場合理調整行政指導」，勞動部找了很多專家來研擬這份指導，希望幫助企業雇主和身障勞工，也希望後續能持續實質推進計畫跟機制。這次研擬指導也跟障礙者社群高度合作，是公私協力聯盟，勞動部扮演推進器的角色協助障礙者的勞雇雙方。

勞動部說明，行政指導的適用對象不限於持有身心障礙證明者，對於沒有身心障礙證明但確實有資料佐證有障礙處境的實質需求勞工也可適用。另外，行政指導要提醒雇主最重要的是，障礙者提出調整需求時，雇主應透過溝通對話，了解需求釐清狀況，最後再評估對策。

勞動部指出，這份行政指導是提供給勞雇雙方執行合理調整時的參考，雖然沒有強制力，但是，雇主是否對於身心障礙勞工有就業歧視，依現行《就業服務法》所定的就業歧視申訴處理機制，由各地方政府的就業歧視評議委員會依具體個案事實認定，一旦認定成立，可以處罰新臺幣 30 萬元以上，150 萬元以下的罰鍰，並且要公布姓名。

勞動部提到，除了勞雇雙方運用協商協作方式外，勞動部同時協調各地方政府建置「職場合理調整諮詢輔導窗口」，如勞雇雙方有疑問或對於身心障礙勞工的調整請求無法有共識時，由政府來協助勞雇雙方協商可行的作法，並引導雇主運用政府資源，例如職務再設計補助、職場學習及再適應計畫、就業適應及在職訓練等，讓合理調整可以順利進行。

勞動部表示，目前正透過多元方式傳達合理調整概念，並加強勞政人員、工會、勞資爭議調解人等利害關係人及執行人員相關知能，透過與障礙團體合作，輔導事業單位推動合理調整，今年下半年將於全國22個縣市轄區陸續辦理宣導說明會。行政指導、手冊及線上教材，會製作成「有聲版」、「點字版」及「易讀版」，也陸續放置於專區中，提供更多企業及身心障礙者運用。

職場 勞動部

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