暑假校園工程旺季將至 北市擬加強勞檢

暑假將至，校園工程旺季隨之到來，台北市副市長張溫德今天指示勞檢處研擬加強檢查頻率，善盡督導權責，對工安風險秉持零容忍，以守護市民安全、避免憾事發生。

台北市勞動檢查處今天在台北市政府維護公共安全督導會報上報告工地塔吊降災策略，勞檢處指出，使用塔吊時發生的重大工安意外層出不窮，而台北市各工地目前共設置近百座塔吊、占全國27%，有必要加強管理，防止職業災害發生。

勞檢處表示，降災策略分為源頭管理、教育宣導、科技輔助及主動勞檢4大面向，包含實施塔吊竣工檢查、針對重大故事辦理研討會、要求提供塔吊保養照片及紀錄、強化動態稽查等。

與會專家聽取報告後提醒，市府能做的多屬末端管制，例如查對工地自主檢核報告，但2小時前合格的項目，不代表此刻現場仍然安全無虞，人員須隨時具備風險意識，另校園工程旺季暑假將至，建議加強勞檢。

主持會議的張溫德裁示，工安沒有假期，市府對於各個場域的工安風險秉持零容忍態度，請勞檢處善盡權責、落實檢查，不要輕易放過任何疑慮，同時研擬在暑假期間加強校園工程檢查頻率，避免憾事發生，並提醒所有勞工，近期天氣炎熱，須注意預防中暑。