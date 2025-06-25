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身障者職場合理調整7月上路 北市重點輔導600家

中央社／ 台北25日電

勞動部「身心障礙者職場合理調整行政指導」7月生效，台北市勞動力重建運用處邀逾600家進用身障者企業、機關，7月參與重點輔導，可導入專業協助合理調整工作，讓實務運作順暢。

為促進身障者就業，除已有「身心障礙者權益保障法」規範企業達一定員額應進用身障者，違者開罰；還需導入輔助，方能促進實務運作可行、和諧。

台北市勞動力重建運用處副處長葉思延告訴中央社記者，上述行政指導的關鍵就是「合理調整」，7月16、18日將辦理2場次「職場合理調整概念與實務教育訓練」，協助企業、機關就勞工的身障別需求落實合理調整。

他舉例，例如想招聘身障勞工的企業，若不知道怎麼做才可行，可向北市勞動力重建運用處詢問，會協助評估整體內容，並可導入師大團隊，就企業或機關的職缺性質、工作內容等，規劃拆解作業流程、調整分工或工作時間等後，再招聘、媒合適合的身障者上線。

葉思延再舉例，若已進用身障者，但勞資雙方對工作的執行實況產生歧見，雙方皆可提出「合理調整」的申請，可導入台北醫學大學，針對身障別的需求調整硬體設備、搭配輔具等改善問題。

他說，「合理調整」對雙方來說，都要具備合理性，雇主需評估相關支出能負擔，若有政府補助資源可運用，也會適時引介善用；相關變動，勞工也要能適應。

葉思延說，至4月，北市法定應足額進用身障者的義務企業4197家，其中700多家未足額進用；7月舉辦的輔導活動，邀請台北市企業工會及10人以上足額或超額進用企業及北市府各機關逾600家，藉此重點輔導。

葉思延說明，為促進身障者能在教育、工作、醫療、文化、交通等領域有同等條件和機會參與，聯合國「身心障礙者權利公約（CRPD）」於2014年國內法化，制定「身心障礙者權利公約施行法」。

勞動部為落實其中的重要概念「合理調整」，除113年1月編制「身心障礙者就業服務合理調整指引手冊」，114年4月9日發布訂定「身心障礙者職場合理調整行政指導」，7月1日將生效。

身障者 北市府

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