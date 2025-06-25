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當心「職能失衡」！專家給新鮮人5大職場適應心法

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
即將進入職場的新鮮人，職能治療師郭濬睿提出5大職場適應建議，盼能減少新鮮人進入職場的挫折。畢業生示意圖，本報資料照片。
即將進入職場的新鮮人，職能治療師郭濬睿提出5大職場適應建議，盼能減少新鮮人進入職場的挫折。畢業生示意圖，本報資料照片。

6月來到畢業季，無數社會新鮮人即將踏出校園，走進職場，迎向截然不同的挑戰與機會，但面對角色的轉換，不少人感到徬徨與不安。職能治療師郭濬睿給5項建議，希望新鮮人加速職場適應，減少挫折。

衛福部八里療養院職能治療科主任張自強指出，多數人對「職能」的理解常停留在職業能力，但職能治療師專業核心在於協助個體進行「生活型態再設計」，協助個體在生活中找到定位，無論是家人、朋友或員工，實踐「想做、該做、被期待做」的各項活動，全面提升生活品質。

張自強說，職能治療師的介入不僅限於職場適應，更涵蓋情緒調適、社交技巧與生活平衡等多元層面。面對畢業後的轉換期，新鮮人常會感到焦慮或興奮，這些情緒反應都是身體對新挑戰的自然準備。若能獲得來自親友或職場環境的支持，將有助於順利度過適應期。

郭濬睿提出五大職場適應建議，協助新鮮人減少挫折，穩健邁向職涯新階段：

1. 心態調整：從學生到職場工作者，需意識到離開學校後，沒有人有義務主動提醒或指導，必須學會自我成長與應對挑戰。

2. 面試觀察：面試如同雙向選擇，勞資關係平等。保持真誠並適度包裝自己，同時觀察職場氛圍與同事互動，判斷是否適合自身發展。

3. 換工作焦慮：初入職場若遇適應困難，不必過度糾結於第一份工作的長短。若問題不在自身，適時轉換跑道亦是明智選擇。

4. 生活平衡：Z世代強調生活品質，適當安排休閒與家人朋友相處，避免過度消耗導致「職能失衡」。

5. 保護自己：職場挑戰多元，無論來自外部客戶或內部同仁，學會自我保護是職涯發展的首要課題。

職場 治療師 新鮮人

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