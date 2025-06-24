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留住醫護 新北聯醫護理師加薪3％以上、特殊單位再加碼

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
醫護人力短缺。本報系資料照片
醫護人力短缺。本報系資料照片

護理師人力荒，不少醫院連病床都開不了，新北市議員邱烽堯今天在總質詢指出，民眾陳情現在生病一床難求「不敢生病」。新北市衛生局長陳潤秋指出，新北聯醫急診專科醫師有比去年多，市府也跟衛福部健保署研議整體護理人力薪資調整，新北聯醫護理人員今年已加薪3%，特殊單位還有再往上調，未來將再延伸至一般單位。

國民黨議員邱烽堯指出，急診塞床相當普遍，民眾陳情不斷，衛生局若不及早掌握醫療量能，並預擬配套措施，醫療可能都會崩毀。

邱烽堯指出，現況許多護理人員寧願出走到小診所，也不願待在大醫院，護理師人口缺乏，導致醫院空有病床，卻開不了，尤其新北市聯合醫院扮演關鍵角色，市府至少要把聯醫病床開出來，待遇也應該提高。

衛生局長陳潤秋表示，新北市的急診專科醫師今年已經有比去年多，過年期間因為診所都沒有開，急診確實壅塞，不過目前情況比較好，病房也持續開設。

陳潤秋表示，市府一直跟衛福部健康保險署研議，提升整體護理人力薪資，從特殊單位開始延伸至一般單位；新北市立聯醫部分，護理人員都有跟隨公務人員加薪3％，特殊單位還有再增加。

另外新北市議員王威元質詢指出，三蘆等醫療次區每萬人急性病床數僅10.69，新北聯醫三重院區的第三醫療大樓，過去要等衛生所搬到第二行政中心，他認為不能再等。

新北市長侯友宜強調，第二行政中心即將落成，三重聯醫第三醫療大樓「會蓋」。

議員 衛生局

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