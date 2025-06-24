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沒特殊專長、月薪想5萬！她30歲轉職求助 網點名這些行業
三十而立之年，有人升遷加薪，有人組建家庭，也有人在夜深人靜時重新審視自己的人生規劃。近日，有網友在Dcard發文表示，自己自大學畢業後便持續工作，不僅維持生活開銷，也協助家人支出，如今終於在30歲存下些許積蓄，接下來希望尋找一份能長期投入、薪資穩定落在5至7萬、甚至具有成長空間的工作。然而她坦言，自己並無明顯專長或技術，上網查找職缺後陷入迷惘，於是向社群求助。
文章一經發出，迅速引起各行各業網友熱烈回應。有任職公務員的網友表示可考慮吃公家飯：「（公職）現在沒有月退，越來越少人報考了，考上沒以前難。」也有網友指出，「開大車、跑夜班、外務人員」是目前較容易達到5萬元門檻的工作選擇，但同時提醒，這類職務未來要再往上爬相對困難。若想追求更高收入，可考慮進入業績導向領域，如電銷、房仲或二手車銷售。
另有網友分享，自己27歲轉職為外商技術員，當時月薪即突破5萬，後來跳槽至另一家外商傳產擔任工程師，目前年薪已破百。他提到，「技術員的好處是制度穩定、到點下班，缺點是雜事會多一些。」也有網友建議轉往半導體供應鏈發展，指出台灣有大量系統與設備及專案人員的職缺，不乏開放給無經驗者，建議原PO先累積兩三年經驗，未來再透過內推跳槽。
不過，也有網友語帶沉重地提醒高薪工作付出的心力：「雖然工作薪水高，但也得考慮體力能不能撐得住」，並直言這些職位「基本上就是替老闆打工而已」，無非是「被榨乾精力和時間的另一種形式」。
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