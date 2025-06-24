暑假找打工這麼難？她面試5家全拒收 網曝內幕：太誠實

暑假來臨，不僅有人計畫出遊放鬆，也有不少學生積極尋找短期打工，希望利用兩個月累積工作經驗與零用錢。不過，近日有學生在Dcard上無奈發文，表示自己面試了五間工作卻都石沉大海，讓她感嘆：「到底是在哭。」

內文提到，自己雖然已經順利通過一家公司的面試，卻在正式上工前被勸退。而其他間的回覆則遲遲等不到消息。原PO表示，每次面試流程幾乎一模一樣，對方總是先確認是否應徵長期工作，一聽到她是暑期短期工，就說要回去和老闆確認，再另行通知。這樣的反覆讓她忍不住崩潰：「那幹嘛叫我去面試」，並在文末向網友求助意見。

不少網友直言：「你就騙說是做長期的，最後用無法適應工作離職就好啦」、「誰找暑期打工會誠實說只做暑假，當然都是說要做長期」，認為太過誠實反而吃虧。也有網友分析，短期工對老闆來說風險較高，許多學生剛熟悉工作流程就得離職，自然容易被排除在外。

除了建議技巧應對，也有網友分享實際可行的工作選擇，「不怕累的話婚宴館很好上」、「暑假大概只有餐飲願意接了吧」、「大賣場都有徵暑期短期工」、「找剛開幕的飲料店有機會」。亦有網友推薦一些冷門但穩定的方向，如公家機關、人文藝術類：「新北的戶政事務所勒？除了工作內容很無聊外沒什麼缺點」、「去展場、活動工作人員，隨便找都會有」、「展覽或者學校行政實習」。