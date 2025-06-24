午休30分鐘、下班被主管拖…銀行員想申訴 網勸三思：風險極高

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名從事銀行業的網友抱怨，常常被迫延後下班，也無法報加班。示意圖／Ingimage
一名從事銀行業的網友抱怨，常常被迫延後下班，也無法報加班。示意圖／Ingimage

台灣長年以高工時聞名全球，根據行政院主計總處統計，台灣勞工每年平均工時超過2,000小時，位居世界前段班。近日，一名在銀行業工作的網友於Dcard發文，表達對「銀行職場生態」的不滿。

該文指出，雖然表定下班時間為17:30，但實際卻需等主管關金庫後才能離開，整體流程時常延誤超過半小時，導致每日實際離開時間多在18:00之後。然而，這段時間未被列為加班時數，也不提供加班費。此外，午休僅有30分鐘，整體勞動條件相當嚴苛。該網友於文末表示無奈，並詢問是否能針對此情況提出申訴。

對此，有網友指出此情況屬於「受命等待」，根據勞基法應視為工時，可依法申報並要求加班費。但若是「可以走但不敢走」，則不屬於法定工時範圍，亦或是主管未明確禁止離開，卻在考績上給予不良評價，也難以舉證為違法。由於銀行業年終獎金占比高，仍有間接約束方式，此網友建議應自行判斷取捨。

也有不少網友直言不諱，表示：「檢舉了，你也待不下去」、「很多人檢舉後，直接在金融圈被黑掉」、「根本在做離職準備」等，指出檢舉後的風險極高。有網友則苦中作樂地建議：「換一間比較快，最好有工會的」、「台灣勞工當狗在用，不滿就摸摸鼻子找下一家」。

銀行業 考績 工時 加班費 主管

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