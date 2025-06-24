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鳳凰花開迎畢業季 專家教職場新鮮人適應心法

中央社／ 台北24日電

畢業季到，社會新鮮人將踏入職場。面對轉換期的焦慮和興奮，職能治療師提醒，可透過心態調整、面試觀察、面對換工作焦慮、注意生活平衡及自我保護5心法，度過適應期。

鳳凰花開，是離別的季節，也是挑戰未知機遇的季節。曾經半工半讀、3年內歷經4份工作挑戰的職能治療師郭濬睿，今天憑藉自身經驗與專業，透過新聞稿分享5大職場適應建議，協助新鮮人減少挫折，穩健邁向職涯新階段。

第1是心態調整，從學生到職場工作者，需意識到離開學校後，沒有人有義務主動提醒或指導，必須學會自我成長與應對挑戰。

第2是面試觀察，面試如同雙向選擇，勞資關係平等。保持真誠並適度包裝自己，同時觀察職場氛圍與同事互動，判斷是否適合自身發展。

第3是面對換工作焦慮，郭濬睿說明，初入職場如遇適應困難，不必過度糾結於第一份工作的長短。若問題不在自身，適時轉換跑道亦是明智選擇。

第4是注意生活平衡，郭濬睿提醒，即使是新鮮人，也應適當安排休閒活動，以及與家人、朋友相處時間，避免過度消耗導致「職能失衡」。

第5則是保護自己，郭濬睿指出，職場挑戰多元，無論來自外部客戶或內部人員，學會自我保護都是職涯發展的首要課題。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，職能治療師的專業核心在於幫助個體進行「生活型態再設計」，協助每個擁有不同職能角色的人，無論是家人、朋友或員工，實踐「想做、該做、被期待做」的各項活動，提升生活品質；可提供協助的範圍除了職場適應，更涵蓋情緒調適、社交技巧與生活平衡等多元層面。

張自強表示，面對畢業後的轉換期，新鮮人常會感到焦慮或興奮，這些情緒反應都是身體對新挑戰的自然準備。若能獲得來自親友或職場環境的支持，將有助順利度過適應期。他勉勵所有職場新鮮人，勇於嘗試、擁抱改變，找到適合自己的職涯道路，開創精彩人生。

職場 新鮮人

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