暑期打工旺季 兒盟：近半青年未與雇主簽訂勞動契約

隨著暑假到來，青少年打工的熱潮再次升溫，但職場權益保障問題也隨之而來。兒福聯盟今天發布「2025年青少年打工現況調查報告」，發現近一半的人未簽勞動契約，更有逾2成未投保勞健保，其中25%青少年會受到高薪誘惑而去嘗試可疑打工，揭示未成年打工者的權益保障嚴重不足。

兒盟調查顯示，有34.4%的高中職學生具備打工經驗，其中20.8%目前正在打工，另有13.6%曾在過去一年內打過工。進一步分析發現，有16.9%的青少年在打工時曾遭遇勞動權益受損，其中以加班卻沒有獲得加班費最為常見，占比達35.5%；其次為未提供基本訓練（17.8%）與實際工作內容與原本不符（17.8%）。

此外，5.6%的青少年反映曾在職場遭遇霸凌或性騷擾，顯示部分未成年打工者在職場中面臨不當對待甚至人身安全的問題。

值得關注的是，有45.5%未與雇主簽訂勞動契約、34.9%未請家長簽署法定代理人同意書、23.8%的雇主未協助辦理勞健保，更有24.3%的青少年根本不知道雇主是否有幫他們保險。顯示近半數的未成年打工者處於權益模糊與保障真空的灰色地帶，缺乏必要法律防護，讓他們更容易成為被剝削的對象。另有17%的青少年在15歲法定工作年齡以前就已開始打工，違反「勞動基準法」禁止雇用未滿15歲兒童的規定。

兒盟另表示，有5.8%的青少年曾遭遇打工陷阱，其中以薪資條件過於誇張最常見（52.2%），其次是面試前要求提供個資（如身分證、銀行帳戶、存摺等）占26.5%，以及假求職陷阱（如不存在的公司或虛構職缺）占21.2%。

更令人憂心的是，在遭遇可疑打工時，雖有2成左右的青少年會選擇直接拒絕、向師長或相關單位求助，但仍有25%表示曾因「好奇」而決定嘗試，這些工作存在觸法與人身風險疑慮，更反映在經濟壓力下青少年易被高薪噱頭引誘而受騙的危機。

兒盟建議，政府應落實基本工資、提供安全合法的打工資訊，並加強勞動檢查與執法，補上制度破口，杜絕對未成年勞工的剝削；學校也應針對打工比例最高的年齡層強化教學，落實防詐知能與勞權課程，協助青少年建立正確的勞動觀念；家長更應主動了解孩子的打工內容與工作環境，避免讓孩子誤入打工陷阱外，承受不必要的身心風險。