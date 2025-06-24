放不放高溫假？勞長：辦公室職員放高溫假有點怪

夏季屢飆高溫，台灣是否推高溫假，備受勞工關注。勞動部長洪申翰昨說，勞工暴露高溫熱危害差異很大，若辦公室職員放高溫假有點奇怪，應針對不同類型勞工做好分眾防護。

洪申翰昨到新北市土城國道工程現場，出席「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」，被問到高溫假議題，洪說，是否實施高溫假，關鍵在於不同勞工的曝露程度差異大。若辦公室內的白領勞工也納入高溫假適用範圍，恐有不合理之處，「對冷氣房工作的行政人員強制放假，可能引發質疑」。

洪申翰說，勞動部傾向針對風險較高的族群加強保護，例如外送員、舉牌員、農作工人等，而非全面適用。是否設高溫假應根據不同產業、場域及工作型態討論，對風險高職類優先保護，因地制宜才是務實做法。

高溫假是否能走向制度化，洪申翰坦言，還需更廣泛的社會討論與職種評估，才能尋求最適當的保護模式。保護勞工不受高溫職災威脅是政府責任，如何實行，要考量公平性與可行性。

勞動部昨也公布新版「高氣溫作業熱危害預防指引」，擴大適用對象至外送員、舉牌工與派遣、自營作業者。洪申翰呼籲雇主，應彈性調整作業工時，避開中午十一時至下午二時的高溫時段，改採早上開工或延後收工方式，減少高溫下曝曬時間，許多工地有能力配備降溫設備與休息場所，關鍵在雇主是否把勞工視為重要資產。

洪申翰說，此次指引修正不是拿來參考的，是要拿來落實的，政府將督促事業單位落實相關措施。

職安署長林毓堂補充，去年全國完成約九千場次動態巡查，發現近四千處場域熱危害防護措施不足，今年六月至九月有專案檢查，對高風險作業加強督導。對達到第四級熱危害風險的作業場所，事業單位須設置遮陽、降溫設備與休息場所，違者開罰三萬至卅萬元。

林毓堂說，新版指引有六大重點修正，擴大適用對象，將自營作業者、派遣勞工納入，新增針對外送員、舉牌工等戶外工作者防護建議，包括隨身攜帶飲用水、攜帶濕毛巾與防曬用品，並善用休息空間。指引也明定，若熱危害達第四級，雇主須提供遮陽、降溫設施與休息空間等措施。