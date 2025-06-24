快訊

自主與家人斷聯…日青少年失蹤比例最高 徵信社曝關鍵在父母

又有颱風將生成？專家：關注1系統發展 若接近台灣將落在這時間

美逼提高軍費 日不滿取消2＋2會談！網酸台灣早跪好等簽單

聽新聞
0:00 / 0:00

放不放高溫假？勞長：辦公室職員放高溫假有點怪

聯合報／ 記者張策／新北報導
勞動部長洪申翰表示，目前面對熱危害風險，勞動部仍以「分眾保護」為主軸，針對不同職場風險採取差異化防護，而非全面性放假。記者張策／攝影
勞動部長洪申翰表示，目前面對熱危害風險，勞動部仍以「分眾保護」為主軸，針對不同職場風險採取差異化防護，而非全面性放假。記者張策／攝影

夏季屢飆高溫，台灣是否推高溫假，備受勞工關注。勞動部長洪申翰昨說，勞工暴露高溫熱危害差異很大，若辦公室職員放高溫假有點奇怪，應針對不同類型勞工做好分眾防護。

洪申翰昨到新北市土城國道工程現場，出席「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」，被問到高溫假議題，洪說，是否實施高溫假，關鍵在於不同勞工的曝露程度差異大。若辦公室內的白領勞工也納入高溫假適用範圍，恐有不合理之處，「對冷氣房工作的行政人員強制放假，可能引發質疑」。

洪申翰說，勞動部傾向針對風險較高的族群加強保護，例如外送員、舉牌員、農作工人等，而非全面適用。是否設高溫假應根據不同產業、場域及工作型態討論，對風險高職類優先保護，因地制宜才是務實做法。

高溫假是否能走向制度化，洪申翰坦言，還需更廣泛的社會討論與職種評估，才能尋求最適當的保護模式。保護勞工不受高溫職災威脅是政府責任，如何實行，要考量公平性與可行性。

勞動部昨也公布新版「高氣溫作業熱危害預防指引」，擴大適用對象至外送員、舉牌工與派遣、自營作業者。洪申翰呼籲雇主，應彈性調整作業工時，避開中午十一時至下午二時的高溫時段，改採早上開工或延後收工方式，減少高溫下曝曬時間，許多工地有能力配備降溫設備與休息場所，關鍵在雇主是否把勞工視為重要資產。

洪申翰說，此次指引修正不是拿來參考的，是要拿來落實的，政府將督促事業單位落實相關措施。

職安署長林毓堂補充，去年全國完成約九千場次動態巡查，發現近四千處場域熱危害防護措施不足，今年六月至九月有專案檢查，對高風險作業加強督導。對達到第四級熱危害風險的作業場所，事業單位須設置遮陽、降溫設備與休息場所，違者開罰三萬至卅萬元。

林毓堂說，新版指引有六大重點修正，擴大適用對象，將自營作業者、派遣勞工納入，新增針對外送員、舉牌工等戶外工作者防護建議，包括隨身攜帶飲用水、攜帶濕毛巾與防曬用品，並善用休息空間。指引也明定，若熱危害達第四級，雇主須提供遮陽、降溫設施與休息空間等措施。

高溫假 辦公室 白領 勞動部

延伸閱讀

勞動部觀摩熱害防護 洪申翰：分眾防護優於全面高溫假

高溫假還沒有譜？洪申翰指「這情況」有點奇怪

熱危害預防指引上路 洪申翰：複查不合格最高罰30萬元

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

相關新聞

放不放高溫假？勞長：辦公室職員放高溫假有點怪

夏季屢飆高溫，台灣是否推高溫假，備受勞工關注。勞動部長洪申翰昨說，勞工暴露高溫熱危害差異很大，若辦公室職員放高溫假有點奇...

職場社交好難！她乖乖做事卻被「背後捅刀」 直呼：不適應

職場氛圍不同，有些交流熱絡，有些則是公事公辦。日前有位女網友表示，自己辦事效率高，一直被頻繁丟工作，又不太適應辦公室文化，結果被其他同事背後捅刀，讓她無奈表示，「職場上做人比做事重要嗎？」

同事們都好冷淡...她上班五天想回鍋前公司 網分析：找第3間

每間公司的風氣不盡相同，應根據自身習慣做出最適合自己的選擇。一名女網友發文，表示剛入職新公司5天，發現同事都很「冷淡」，主管不尊重人也沒人帶她，很懷念前公司同事們相處愉快，像朋友的氛圍。對此，網友們紛紛建議找「第三份」工作。

高溫作業風險升 勞動部推新指引強化保護

面對氣候變遷導致的極端高溫天候，勞動部今舉辦「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」，勞動部長洪申翰、職安署署長林毓堂出席，強...

遠距工作是特權 網友：根本是農奴與貴族的差別

摩根大通執行長 Jamie Dimon 公開反對遠距辦公，是要求員工每週五天返回辦公室的知名高階主管之一，但最近被批評…

別再安靜離職了！2025全球竄紅職場新潮流 「安靜蓬勃」你跟上了嗎？

「安靜離職」（Quiet Quitting） 這個詞一度風靡全球，指的是只完成最低限度工作，態度得過且過。民調機構蓋洛普（Gallup）2022年調查更顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。