勞動部觀摩熱害防護 洪申翰：分眾防護優於全面高溫假

隨著夏季高溫頻率升高，社會上呼籲政府推動「高溫假」的聲音不斷，勞動部長洪申翰今表示，目前面對熱危害風險，勞動部仍以「分眾保護」為主軸，針對不同職場風險採取差異化防護，而非全面性放假，「高溫假是否適用所有勞工，仍須社會細緻討論。」

洪申翰指出，戶外工作的勞工，特別容易受到中午高溫影響，確實須採取實質防護措施，例如提供遮陽、降溫與休息設施，或透過彈性工時調整作業時間，「像是提早上工或延後收工，避開11點到14點這段高溫時段，就能有效降低風險。」

他進一步指出，「是否實施高溫假，關鍵在於不同勞工面對的曝露程度差異非常大。」若辦公室內的白領勞工也被納入高溫假適用範圍，恐有不合理之處，「對冷氣房工作的行政人員強制放假，可能反而引發質疑。」

洪申翰強調，現階段勞動部傾向針對風險較高的族群加強保護，例如外送員、舉牌員、農作工人等，而非全面適用。至於未來是否制度化高溫假，還須更廣泛的社會討論與職種評估，才能尋求最適當的保護模式。「保護勞工不受高溫職災威脅是政府責任，但如何實行，需要考量公平性與實務可行性。」