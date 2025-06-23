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職場社交好難！她乖乖做事卻被「背後捅刀」 直呼：不適應

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友受職場人際關係困擾，疑惑發問「職場上做人比做事重要嗎？」。示意圖／Ingimage
一名女網友受職場人際關係困擾，疑惑發問「職場上做人比做事重要嗎？」。示意圖／Ingimage

職場氛圍不同，有些交流熱絡，有些則是公事公辦。日前有位女網友表示，自己辦事效率高，一直被頻繁丟工作，又不太適應辦公室文化，結果被其他同事背後捅刀，讓她無奈表示，「職場上做人比做事重要嗎？」

原PO在Dcard以「職場上做人，比做事重要嗎？」為題，指出她目前能把工作做好，結果卻不斷被丟新工作，做不完還被背後捅刀。原PO表示，「我是在職場不太聊八卦的人，也不適應辦公室政治文化，都乖乖做自己的事」，文末她疑惑，「這樣是不是不太好？」

文章曝光後，許多人建議，「把自己的事情做好就好，不幫忙就是不幫忙」、「在職場上不要跟任何人太好，懂得設定自己的底線」、「這應該是換公司的問題吧」、「做事比較重要」、「把事情做完是領薪水的本分，但別當爛好人」、「我都領多少做多少事」。

但也有網友勸她打好人際關係，「在職場上做人更重要，會打好人際關係，總可以待下去」、「做人重要沒錯，但記得別讓人欺負妳」、「會做事是基本，會做人是加分，這樣妳才安全」、「做人真的比較重要」。

職場社交有不同的方式，根據《聯合新聞網》報導，要成為一名成功的職場連結者，不僅是培養「人脈」那麼單一，還要成為他人眼中的資源，並尋找合作機會，成為一個好的聆聽者等等，如果像原PO那樣的狀況，想要讓自己學會「做人」，有諸多面向可以增強。

辦公室 職場

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每間公司的風氣不盡相同，應根據自身習慣做出最適合自己的選擇。一名女網友發文，表示剛入職新公司5天，發現同事都很「冷淡」，主管不尊重人也沒人帶她，很懷念前公司同事們相處愉快，像朋友的氛圍。對此，網友們紛紛建議找「第三份」工作。

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