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同事們都好冷淡...她上班五天想回鍋前公司 網分析：找第3間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友剛入職新公司5天，發現同事都很「冷淡」。示意圖／Ingimage
一名女網友剛入職新公司5天，發現同事都很「冷淡」。示意圖／Ingimage

每間公司的風氣不盡相同，應根據自身習慣做出最適合自己的選擇。一名女網友發文，表示剛入職新公司5天，發現同事都很「冷淡」，主管不尊重人也沒人帶她，很懷念前公司同事們相處愉快，像朋友的氛圍。對此，網友們紛紛建議找「第三份」工作。

原PO在Dcard發文，表示她進到新公司5天了，發現同事們都「各自為政」，反應很冷淡，沒什麼交流，主管也不太尊重人，講話開會時總是會推卸責任；另外她身為新人，卻沒有人負責指導，什麼事情都得自己摸索，讓她的心理開始「動搖」。

原PO表示，新的部門剛大換血，幾乎沒老員工，主管又很情緒化，要求高又沒幫助她什麼，讓她很懷念前公司。原PO說老東家的主管希望她回去，工作氛圍也跟現在的公司不同，主管跟同事就像朋友一樣相處愉快，但工作很雜，有考慮是否要「回鍋」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少人建議找第三間公司，「前公司不是有不好的地方妳才離職的不是嗎？找第三間吧」、「我也覺得妳找第三個吧，已經離職的地方不要再回去，弊大於利，新的地方不喜歡就換一個」、「都不要去那兩個，再找更好的，現在公司妳自己都說主管情緒化了，待不久總有一天妳會受不了」、「現在公司不好，可能找第三個，但騎驢找馬」。

也有網友表示同事冷淡反而是優點，「我自己喜歡同事冷淡、有距離，對我來說是優點」、「其實同事冷淡、有距離真的比較好，接觸過太E、三天兩頭在講話的同事，讓我好累，也會有人情壓力」、「同事冷漠很好啊，比起喜歡主動靠近妳的人好太多了，不過如果在乎內部問題的話就考慮一下」。

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