高溫作業風險升 勞動部推新指引強化保護

面對氣候變遷導致的極端高溫天候，勞動部今舉辦「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」，勞動部長洪申翰、職安署署長林毓堂出席，強調保護戶外工作勞工健康已成當務之急，並公布新版「高氣溫作業熱危害預防指引」，擴大適用對象至外送員、舉牌工與派遣、自營作業者，從制度面強化職場防護。

洪申翰指出，近年氣候劇烈變化，戶外工作者面臨的熱危害愈來愈嚴峻，勞動部希望透過這場觀摩會，展現各工地及事業單位對高溫風險的應對作法與設備，包括遮陽設施、降溫設備及完善的休息場所。他呼籲雇主應彈性調整作業工時，例如避開中午11點至2點高溫時段，改採早上開工或延後收工方式，減少曝曬時間，保障勞工安全。

洪申翰強調，這次指引修正不只是紙上作業，「不是拿來參考的，是要拿來落實的」，政府將協助並督促事業單位落實相關措施。他也強調，「是否設高溫假」仍需根據不同產業、場域及工作型態審慎討論，針對風險高的職類優先提供保護，強調「因地制宜」才是務實做法。

職安署長林毓堂補充，去年全國進行約9000場域的動態巡查，發現有近4000場域熱危害防護措施仍不足，因此今年將從6月到9月啟動專案檢查，對高風險作業加強督導。針對達到第四級熱危害風險的作業場所，事業單位須設置遮陽、降溫設備與休息場所，違者可開罰3萬至30萬元。

林毓堂說明，新版「高氣溫作業熱危害預防指引」也同步進行六大重點修正，強化實務執行。首先，擴大適用對象，將自營作業者、派遣勞工納入，並新增針對外送員、舉牌工等具變動性與臨時性特性的戶外工作者的防護建議，包括隨身攜帶飲用水、攜帶濕毛巾與防曬用品，並善用休息空間。

此外，林毓堂指出，指引中明確規定，若熱危害達第四級，雇主須提供遮陽、降溫設施與休息空間等必要措施；資訊平台也全面更新，連結中央氣象署即時資料，方便勞工透過手機查詢每小時氣溫與對應的防護建議。針對高風險作業型態如高空電塔維修、景觀修剪與道路工程，也要求預先設置休息空間並提供適切個人防護裝備。整體指引更以圖示方式說明具體作法，如遮陽棚、水霧設備、寬簷帽與風扇背心等，協助事業單位清楚理解並落實相關規定。

林毓堂也提到，除了政策與罰則，勞動部正推動四大策略：強化法制、更新指引、跨部會合作及公私協力。未來將持續追蹤業者改善情況，並與地方政府、公協會合作推動自主管理與回報機制，以提升整體防護力道。