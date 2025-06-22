別再安靜離職了！2025全球竄紅職場新潮流 「安靜蓬勃」你跟上了嗎？

摘要 疫情後，安靜離職成為上班族對抗職場倦怠的出口，但現在，全球正吹起一股全新職場潮流：「安靜蓬勃（Quiet Thriving）」。不必辭職，而是悄悄透過「內心平靜＋工作參與感」，在原有的工作裡，活出不一樣的人生路線。

「安靜離職」（Quiet Quitting） 這個詞一度風靡全球，指的是只完成最低限度工作，態度得過且過。民調機構蓋洛普（Gallup）2022年調查更顯示，至少有一半美國勞工處在安靜離職狀態。然而，疫情後員工對職場自主權、心理安全感和工作與生活平衡的標準提高，使得「安靜蓬勃」（Quiet Thriving）風潮出現。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）指出，安靜蓬勃是一種更永續、更健康的職場心理健康管理方式，有助於避免過勞，代表積極尋找方法，在工作中優先考慮自身福祉、保護內心平靜，並提升參與感，與安靜離職截然不同。

對個人而言，若要達到安靜蓬勃，可以更頻繁休息，或是和同事建立有意義的關係，在職場中形成社交圈。《新印度快報》（The New Indian Express）分析，這是一種安靜、深刻的個人成長，也是讓人持續前進動力，絕非只體現在績效指標上。

但若要全方位實現安靜蓬勃，除了個人，也仰賴企業文化。《富比世》（Forbes）提醒，要讓員工從疏離感轉變為安靜蓬勃，不只是詢問員工需要哪些資源或條件才能把工作做得更好，或是向他們表達關心，而是內在、外在層面都需要調整。

外在層面包括職涯和技能發展、彈性工作地點、薪資、福利，但這些只有在內在層面調整得當的前提下，才能發揮作用。內在層面指的是建立員工明確目標感。

調查：員工參與度越高的公司，每股收益更勝對手

《富比世》指出，當個人理解自己目標，以及如何把對組織的貢獻和個人價值觀建立在相同方向時，往往會更有動力。蓋洛普調查也發現，員工參與度高的公司，每股收益比競爭對手高147％。

以倫敦一家科技公司中階行銷經理普麗婭（Priya）為例，疫情後，她發現對工作感到精疲力竭，沒有選擇離開，而是開始空出「思考時間」，根據自身優勢重新調整工作優先順序，並每兩週和團隊進行一次「健康檢查」。

她說，不再追逐每一項榮譽，而是投入能讓她覺得充滿活力的工作，「現在工作量雖然沒有變少，但品質卻大幅提升。」

然而，並非所有人對安靜蓬勃埋單。像是在美國最大線上論壇Reddit，就有網友諷刺表示，安靜蓬勃只是說服自己接受不公平的職場現況，並非真正改變環境。也有專家認為，安靜蓬勃已經被包裝成行銷術語，一旦被過度使用，恐怕會變成意義空洞的口號。

AI軟體公司Lensa執行長瓦里（Gergo Vari）就向《時代》雜誌表示，企業應該創造「大聲堅持」（loudly persisting）的環境，也就是給員工足夠鼓勵，讓他們勇於表達想法，告訴組織如何更好幫助他們實現目標。

安靜蓬勃的興起，反映現代職場對心理健康與自主性的重視。無論是員工自發調整工作方式，還是企業著手改善文化與制度，這股趨勢都提供探索職涯與福祉平衡的新角度。未來，「安靜蓬勃」是否能成為主流，仍有待觀察，但它已為許多人打開另一條不必離職，仍能找回熱情的可能之路。

資料來源：《富比世》、《時代》、《新印度快報》、《環球郵報》、tradeflock、reddit.com、worklife

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