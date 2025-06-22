不懂拒絕…比沒能力更致命？ 6種最高情商的說「不」話術

摘要 適當拒絕不僅不會損害關係，反而能贏得更多尊重和升遷機會。透過3大實用心法和6種職場說不的技巧，幫你從被動的「濫好人」轉變為主動選擇的高效人士。

週五晚上，你本想好好休息，主管卻來電：「能幫忙處理這個緊急案子嗎？」心中一萬個不願意，嘴上卻說：「好的，沒問題。」掛上電話後，疲憊又憤怒的你是否覺得似曾相識？為什麼我們總是對讓自己痛苦的事情說「好」？

「濫好人」的困境

研究顯示，這種義務感源於幾個錯誤信念：我們認為說「不」會損害關係，擔心對方未來不願意幫助我們，害怕顯得無能或不專業。

甚至，許多員工會擔心，若對老闆說「不」會影響到工作安全。但商業專家表示，適當的拒絕反而能贏得尊重，表明你能分清輕重緩急、更有決斷力，更有機會獲得升遷機會。

更重要的是，人們寧願你一開始就拒絕，也不願意你答應後卻無法兌現承諾。

何時該說「不」？

1.衡量成本效益

首先問自己：這個請求值得嗎？有些請求對我們來說成本很低，但對他人卻很有幫助。比如，你是Excel高手，幾分鐘就能完成別人需要好幾天才能搞懂的任務，這就值得答應。

2.建立原則

進行自我審視，找出你的原則並制定堅持的規則。比如：「我不在下午6點後或週末工作，因為那是家庭時間」。運用這些原則來指導選擇，讓拒絕感覺更自然。

3.價值觀檢視

在同意某事之前，問自己這個決定是否符合你的核心價值觀。比如你重視「家庭時間」，就問「接受這個週末加班請求，對我的家庭價值觀公平嗎？」

6大職場拒絕技巧

技巧1：推薦更適合的人

不直接拒絕，而是建議更合適的人選。「考慮到OOO的專業知識，讓他來處理是否更合適？」比如當老闆要你負責不熟悉的財務報表時，可以說：「考慮到會計部門的專業，讓他們來處理是否更精確？」

技巧2：透明化工作負荷

攤開你的工作清單讓對方看見。「這是我本週的三個優先事項，這個新請求放在哪裡比較適合？」讓對方參與排序決定，而非你單方面拒絕。

技巧3：延後決定

不立即回應，爭取思考空間。使用「讓我確認一下行程安排再回覆你」、「我需要評估一下手上的工作量」等話術，避免當場被迫答應。

技巧4：提供部分替代方案

提供其他形式的幫助。「我無法親自參與這個專案，但可以分享相關資料給負責的同事」或「我可以在會議前提供書面意見」。

技巧5：明確工作界限

清楚說明你的工作範圍和時間界限。「我不在下班後處理非緊急事務」、「這超出了我的職責範圍，建議找XX部門協助」。

技巧6：選擇有力措詞

用語選擇很重要，說「我選擇不」比「我沒辦法、我做不到」更有力。前者表達的是你的原則和界限，後者聽起來像是能力不足或有臨時障礙，容易讓人想要幫你解決問題或繼續協商。

從「好好先生」到「有原則的高效人士」

學會有效的說「不」需要耐心、練習和堅持。在這個推崇忙碌的時代，懂得設定界限是重要的職場能力。

記住，說「不」不是自私，而是自我管理；不是拒絕別人，而是為真正重要的事情騰出空間。當你掌握了這門藝術，你會發現自己不再是總是被動配合的人，而是一個能夠主動選擇、有原則、有邊界的人。

因為你說的每一個「好」，其實也是一個「不」，對我們的專注力、優先事項甚至身心健康說不。

資料來源：WSJ、Forbes、The Yorkshire Post

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文不懂拒絕，比沒能力更致命？6種最高情商的說「不」話術》