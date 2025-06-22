求職潮來了！北市連3天徵才逾千職缺開搶

天氣越來越熱，找工作也要跟上熱潮！臺北市就業服務處宣布，自6月24日至26日，將在全市各就業服務站展開連續三天的現場徵才活動，共邀集18家國內知名企業，提供高達1,017個工作多元職缺，涵蓋零售、餐飲、公共自行車租賃、視聽娛樂、醫療照護等產業，不管是正在求職、想轉職，還是中高齡或二度就業的朋友，都非常歡迎親自到場面試卡位！

就服處表示，這次GAP台灣蓋璞釋出門市顧客／運營主管與正職門市銷售人員職缺，起薪4萬元起跳，正職一入職就有12天年假、1天生日假、5天有薪病假，兼職人員國定假日出勤還有雙倍薪資，福利很有感。三大超商也加入徵才行列，統一超商、全家便利商店、萊爾富同步招募儲備幹部、門市人員及兼職時薪人員，歡迎對超商業務有興趣的你加入第一線服務行列。而全聯福利中心、美廉社也同步釋出職缺，是想找穩定工作的好選擇。

餐飲業也火熱徵才中！六角國際事業旗下「英格莉莉」開出全周最高薪資的儲備店長職缺，月薪上看5萬8,000元，並且還首創員工認股計畫、介紹獎金、達標獎金、年終獎金與競賽獎金等福利，誠意滿滿。安心食品（摩斯漢堡）則提供夜班兼職職缺，23:00至06:00時段上班，每小時還能額外領到45元夜班津貼，國定假日上班更享雙倍薪資。

微笑單車本周也釋出110個職缺，於西門及信義就服站徵才。夜班的調度與維護專員，薪資上看4萬8,000元，時薪人員最高也有240元，戶外工作者還可領取夏季高溫津貼，工作環境與薪資兼顧。

在醫療與長照領域方面，臺北市立聯合醫院忠孝院區開出庶務工友、照顧服務員、約用技術士、廚師及不定期約用助理管理師等職缺。多家居家長照機構如璞馨、嘉陞、君蔚、馨瀅，也熱情招募照服員與居服督導，兼職時薪最高可達500元，歡迎具照服員資格、有服務熱忱的朋友踴躍投遞履歷。

這次徵才活動的參與企業有全聯、GAP台灣蓋璞、微笑單車、統一超商、璞馨居家長照、美廉社、全家便利商店、五花馬、萊爾富、嘉陞居家長照、臺北市立聯合醫院忠孝院區、錢櫃、新加坡商利維喜開發、六角國際、君蔚居家長照、馨瀅居家長照、安心食品(摩斯漢堡)及漢記(朱記餡餅粥)等，共計18家企業。