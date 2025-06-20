搶救醫療人力 各家院所調薪大作戰

搶救人力流失，不少醫院加薪。台北中山醫院今天表示，7月起全院調薪5.7%，2年來累計加薪逾10%。此外，新光去年2月至今，調薪幅度同樣逾10%；長庚每年7月例行調薪。

台北中山醫院透過新聞稿宣布，自今年7月起實施全院員工調薪計畫，範圍包括護理、醫事、行政及後勤單位等，平均調薪幅度達5.7%起，加上去年平均調薪4.8%，2年累計加薪逾10%以上。

長庚財團法人表示，長庚醫療體系每年7月例行加薪，同步維持護理人員正常排休，避免過勞出走潮。

新光醫院副院長洪子仁指出，院內全體員工薪資自2024年2月起陸續調升，至今年累計已調升超過10%；輪值三班護理人員部分，自2023年11月至今年5月，累計調薪幅度超過20%，盼透過努力提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入。

身兼台灣醫務管理學會理事長的洪子仁指出，學會自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束隔年、2023年出現醫護出走、醫院關床潮時，就已經提出，政府應提高醫院財務韌性、醫院也應主動為醫護人員加薪等訴求，以改善現況。

洪子仁表示，根據台灣私立醫療院所協會先前所作調查，2023年起多數醫院陸續調薪，且自己觀察認為醫院加薪次數、調薪幅度都較疫情前明顯。盼政府持續投資醫療、加強醫療機構財務韌性，也盼各醫院在考量自身財務狀況下持續為醫護加薪，公私協力扭轉醫療職場困境。