726大罷免投票 勞動部：勞工當天出勤 工資應加給

中央選舉委員會今日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日。針對罷免投票日出勤，勞動部說明，雇主若徵得勞工同意在投票日當天出勤，應加給該工作時間的工資，且不能妨礙勞工外出投票。若雇主未依法給假或給薪，將開罰2萬元以上、100萬元以下。

勞動部表示，首有關公職人員選舉罷免投票日為勞動基準法第37條所定應放假日。依勞基法第37條、第39條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。

勞動部解釋，所稱放假「1日」，指午前零時至午後12時連續24時。雇主若徵得勞工同意該日出勤者，應加給該工作時間的工資，且應不妨礙其投票。舉例來說，勞雇雙方原約定當天出勤8小時，若勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。

雇主若徵得勞工同意於休息日出勤者，應依勞基法第24條第2項有關休息日出勤加給規定計給工資，且應不妨礙其投票。又，由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。

雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴。經查證屬實，雇主未依法給假或給薪者，可處新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布其事業單位名稱、負責人姓名，並限期令其改善；屆期未改善者，應按次處罰，以保障勞工投票權益。