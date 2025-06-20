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逾20年未調！ 職災死亡勞工家屬慰問金 7月起提高至20萬元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
職安署勞工保護組組長林秋妙說明，今年七月起「職業災害死亡勞工家屬慰問金」上調至20萬元。記者葉冠妤/攝影
職安署勞工保護組組長林秋妙說明，今年七月起「職業災害死亡勞工家屬慰問金」上調至20萬元。記者葉冠妤/攝影

考量通貨膨脹、生活所需費用不斷上漲，為強化對職業災害死亡勞工家屬的生活照顧，勞動部日前修正規定，從今年7月起，「職業災害死亡勞工家屬慰問金」補助金額由現行10萬元提高至20萬元。

勞動部職安署勞工保護組組長林秋妙說明，勞工若不幸發生職業災害或職業病導致死亡，為協助家屬度過急難時期，勞動部除主動關懷，也會提供每案10萬元的慰問金，1年約發出300多件。

她進一步說，慰問金金額已超過20年未調整，考量近年物價與基本生活費用持續上升，且相關失能津貼與照護補助皆已隨物價調整，因此從7月起，提高慰問金額度至20萬。

林秋妙說，職災死亡勞工家屬慰問金屬社會救助性質，除了職安署發給，地方政府也多設有類似慰問金制度，但各縣市金額不一，部分縣市給到30萬元。

未來，勞動部也將持續檢視並精進各項職業災害勞工保護制度與措施，落實保障勞工權益，協助勞工及其家庭穩定生活。

職業 死亡 勞動部

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