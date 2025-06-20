公務員之死遭監院糾正職場霸凌預防缺失 勞動部：已健全申訴管道

監察院今就北分署發生職場霸凌事件、就安基金運用不符目的，通過對勞動部及北分署的糾正案。對此，勞動部回應，已檢討、健全職場霸凌申訴管道、通報機制與職業安全衛生小組調查功能，也針對就安基金用途面、管理面、資訊公開三面向提出改善措施。

針對北分署吳姓公務員之死，監察院調查發現，勞動部及所屬機關職場霸凌預防處理機制均有缺漏，另有就業安定基金運用不符目的、宣導品流向不明缺乏管理、採購案件圖利特定廠商等缺失。

關於北分署職業霸凌案處理情形，勞動部表示已於去年11月25日重新啟動調查程序，並於12月11日公布調查結果，調查確認時任北分署長謝宜容管理模式確有不當、輕生職員確實遭受職場霸凌、職員輕生與其工作遭遇具有關聯性；並且同步檢討相關機制，依據人事行政總處「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程」，全面健全申訴管道、通報機制與職業安全衛生小組調查功能。

有關就安基金使用規範，勞動部說，已經於今年1月3日完成就業安定基金運用檢討，並提出完整改善報告。改善措施涵蓋用途面、管理面及資訊公開三大面向，包括合理編列公務預算、明確律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用標準、強化審議機制、強化內部管控機制，並引入外部稽核，並且增加資訊公開透明度。

勞動部進一步說，目前持續依此健全就業安定基金管理制度，合理畫分就業安定基金與公務預算使用範圍。各業務計畫應確實依據業務性質及宣導對象，評估預期效益，核實編列廣宣預算。同時明定禁止採購年節禮品，並建立宣導品採購及贈發管理規範。

至於前分署長謝宜容涉違反政府採購法相關案件，如司法機關有需要，勞動部將全力配合。