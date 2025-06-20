「要上班還是顧小孩？」哪個比較好 多數人答案一致：很好選吧

如果照顧孩子跟上班只能擇一，你（妳）會怎麼選擇？有一名女網友表示現代的人生了小孩不想麻煩父母帶，又不敢找保母照顧，若是自己在家陪伴，擔心未來孩子大了，自己反而會跟社會脫節，因此好奇大家會比較想要上班還是在家帶孩子？貼文引起熱議，不少過來人秒選「上班」。

這名女網友在PTT發文表示，職場和家庭是兩個不同的課題，以前的人可以請家人幫忙照顧小孩，不僅省錢還省力，但現在的社會，父母也會有自己想要過的退休生活，兒女們不敢麻煩他們，因此不少人會選擇花錢請保母。

原PO說如果沒錢還是請不了保母，最後變成只能離職自己在家顧。她說雖然每天照顧孩子可以讓自己遠離險惡的職場環境，但還是會擔心孩子長大後，自己反而會與社會脫節，回不了職場，因此原PO想問大家，「顧小孩跟上班哪個比較好？」

貼文一出，多數人寧願上班，「絕對上班」、「我要上班」、「絕對是上班，顧小孩時間根本不是自己的，完全被綁死」、「身邊的例子總和…上班」、「上班，但職業婦女真的累」、「除非很有一套育兒想法計劃、經驗、熱忱、耐心，小孩也正常沒情緒障礙，不然上班高機率比育兒好」、「會說顧小孩的一定沒顧過小孩」、「顧小孩24H，上班8H，很好選吧」。

但也有其他人比較想要多陪伴孩子，「絕對是顧小孩」、「應付小孩>中年巨嬰>老巨嬰，後面兩個根本不聽人話」、「絕對是顧小孩比較爽」、「可以選的話我會選顧小孩，小孩的成長錯過就沒了」、「顧小孩，不喜歡上班」、「我喜歡顧小孩、做家事」、「顧小孩，但不是因為輕鬆，而是陪伴」。