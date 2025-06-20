「錢多vs.生活品質」同時錄取台積電、外商怎麼選？ 眾人秒答：趁年輕多拚

如果同時錄取台積電和外商，你會怎麼選？有一名女網友透露自己同時獲得台積電和科技業外商的offer（錄取通知），但一個錢多卻比較累，另一個錢比較少，不過比較有自己的時間，因此非常猶豫該選哪一邊才好？

這名女網友在Dcard以「台積電 vs. 外商offer」為題發文，她說自己剛從台大碩士畢業，同時也拿到2個offer，一個是台積電CPO planner，地點在新竹，不過會比較累，要常態加班到晚上8點以後，有時候假日也要去輪班，因此工作生活無法平衡，壓力比較大。

另一個工作則是科技業外商，主要負責供應鏈管理，地點在台北，人力管理上比較彈性，也沒有打卡規定，年薪80萬左右，第一年差台積電3、40萬跑不掉，之後差距可能會更大。

原PO說這兩份工作做的內容不會差太多，因此考量的是生活或薪水的問題，而自己比較偏向去外商，但還是有點猶豫不決，因此想請大家給予意見作為參考。

貼文引起兩派激辯，有人偏向選擇外商，「如果不缺錢，對自主學習能力有信心，那外商也許比較適合。或是妳也可以考慮外商做個幾年來面台積電採購」、「當然是外商，台積電的生活真的快逃」、「我前幾個月也有同樣的困境，一個台積，另一個也是能夠WLB（Work-Life Balance，工作生活平衡），後來選擇後者，目前不後悔」。

但更多人建議去台積電，應該趁年輕多存點錢，「妳就是很在意錢啊，妳去外商了，以後還是會想往錢多的地方去，那為什麼不一開始就先去錢多的」、「這個沒什麼好選的，肯定台積，趁年輕上山一次」、「在台北80萬要怎麼存錢，完全沒辦法」、「先去台積電看看，不行再去外商或丟其他公司，有台積經歷幾年去哪都好用」、「外商才80萬，差30萬，比例很巨大，不是200與230這種小差距。趁年輕多拚，過幾年再看，資產累積的速度、幅度差同年紀的人一大截時，會更焦慮」、「在錢之外也要往後看遠一點，WLB很爽，但世界上沒有絕對的舒服」。