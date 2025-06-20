面試新公司人資要求給2電話號碼 轉職女苦惱：找不到怎麼辦

面試時若雇主要求聯繫前公司，是否會緊張？有一名女網友透露日前面試新工作，人資要求提供兩間前公司的聯絡方式，但她只能提供一間，因此不知道該怎麼辦，貼文讓不少人認為人資的要求不合理。

這名女網友在PTT發文表示，日前到一家新公司面試時，人資因為要打給她前主管，因此要求原PO回去後提供兩間前公司名單。她說只有提供前一家的聯繫方式，但前前一間的主管卻聯繫不上，因此不知如何是好，只好發文詢問大家看法，「正常都聯繫得到嗎？突然發現要找到人很難耶，如果是你們會怎麼說呀？」

原PO在留言區補充表示，因為自己前兩間都只有各待一年，可能人資覺得有點短，才想要聯繫她前公司的主管詢問原因，只不過原PO認為對前主管很不好意思，但自己又很想進這間公司，所以對於人資的要求並沒有拒絕。

貼文讓不少過來人對於人資做法直搖頭，「Background/reference check是真的有，但一定要打給主管也是蠻奇怪的」、「這什麼奇怪規定」、「妳提供前工作單位給HR，剩下的求證工作是HR的問題，不是妳的問題吧」、「是會私下打聽，但現場這樣也太尬」、「大公司都會有，滿無聊的就是」、「就說那是別人個資不能給」、「直接離開了吧，這他自己的功課不自己做」。