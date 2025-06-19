強化職場戰鬥力 勞動部助22.4萬青年就業

勞動部自2023年起推動「投資青年就業方案第二期」，強化在校職涯引導，擴大優質產學合作，引導跨域學習及數位人才培育，協助非典型就業青年轉正職，推出大專青年預聘計畫。2024年已協助22萬4,008名青年就業，青年訓練人數為4萬4,822人。

畢業季將至，勞動部勞動力發展署已為即將成為職場新鮮人的青年朋友，備妥各項職涯發展與求職就業資源。青年朋友如果在準備求職階段，對於職涯仍有不確定或不知道適合什麼工作，可以到勞動力發展署全國5處青年職涯發展中心洽詢，將提供履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢、職場參訪等服務，協助錨定職涯。

勞發署表示，也可以使用台灣就業通網站的線上Youth職涯平台預約專人視訊線上職涯諮詢，每位青年每年3次，或參加線上團體職涯講座與收聽職涯相關影音。如果想了解各行各業發展趨勢，可上台灣就業通網站建置「Jobooks工作百科」專區網站，該專區提供500個以上工作職類、產業趨勢與各項職務所需職能資訊、工作內容、學歷要求、薪資概況等職業資訊。

例如，小寧就是透過青年職涯發展中心諮詢，成功就業於B型企業的例子。小寧畢業於工業設計系，大學期間曾至德國交換學生學習事業經營，具有跨領域的經驗，畢業後第一份工作為專案管理，任職後覺得不太適合，於是到YS接受職涯諮詢，釐清就業方向，小寧主動積極，願意嘗試新的可能及接受諮詢師的引導建議。

小寧與諮詢師討論過程中，瞭解到B型企業是一種追求利益與公益並重的企業認證制度。這種企業不僅追求財務利潤，更將對社會、環境的正面影響納入其營運核心，強調「做對的事」和「做成功的事」可以並行不悖。

小寧很認同B型企業注重社會和環境影響的觀點，並表示也想往ESG的企業發展，考量沒有相關背景及經歷，因此沒有信心投履歷，透過與諮詢師晤談，小寧也慢慢調整自己的期待，在非相關科系背景的條件下，願意以專管業務工作進行嘗試，目前也已投入B型企業發展。

小寧入職期間，曾困惑這樣經歷對於日後職涯發展是否有幫助，期間陸續與諮詢師討論，瞭解經驗的累積及職能價值轉換的重要性後，更能適應目前工作多元的情況，也肯定自己已逐步朝向想要的職涯方向邁進。

勞發署表示，無論是在學青年、剛畢業或想補足技能的青年，歡迎透過「投資青年就業方案第二期」查詢更多就業協助資源，包括「初次尋職青年穩定就業計畫」、「跨域就業補助」等措施，或者透過「青年職訓資源」網站，查詢相關課程與獎補助資訊；想找工作的青年亦可至「台灣就業通」網站查詢更多資訊，或撥打免付費客服專線，由專人提供就業諮詢與輔導服務。