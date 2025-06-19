人生像在坐牢！她嘆工作後狀態變差 過來人1建議：變得有意義

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聯合新聞網／ 綜合報導
有網友成為上班族後，她的皮膚狀態不好、身材走樣，懶得打扮後看起來更憔悴，令她不禁直呼，「上班累死要怎麼當漂亮仙女」。示意圖／ingimage
有網友成為上班族後，她的皮膚狀態不好、身材走樣，懶得打扮後看起來更憔悴，令她不禁直呼，「上班累死要怎麼當漂亮仙女」。示意圖／ingimage

不少人進入社會後，會發現和學生時期的狀態相差甚遠。一名網友成為上班族後，每天都過著一樣的生活很無趣，剛出社會半年左右她的皮膚狀態不好、身材走樣，懶得打扮後看起來更憔悴，令她不禁直呼，「上班累死要怎麼當漂亮仙女」。

一名網友在Dcard「女孩板」發文，從學生變成上班族後，每天都過著無趣又重複的生活，沒有什麼情緒起伏，越來越麻木，人生彷彿在坐牢，整個人狀態變得很不好，「好像電池永遠充不滿」。她剛出社會半年左右，但每天出門照鏡子都覺得自己變得又老又醜，以前沒有的毛孔黑頭都慢慢出現，很容易冒小粉刺跟痘痘、臉色也蠟黃，眼睛裡都是滿滿的血絲，現在上班都戴著口罩遮雙下巴，「底下一張死人臉」。

剛入職原po還會為了保持形象稍微化淡妝，現在有穿好衣服到公司已經是最大尊重，懶得打扮看起來就更憔悴，但每天看到自己皮膚狀態和身形下滑就相當焦慮。見到每天化全妝又打扮精緻的同事都既羨慕又佩服，自己實在提不起勁在上班日早起花時間打扮。

目前原po有常識一周運動三天，流汗讓膚況和身體變好，假日也會練習化妝，試圖加快速度，她也不禁感嘆，「早起化妝打扮真的好難…」。此文一出，吸引不少網友引起共鳴。

網友紛紛表示，「公司又沒值得化妝的人幹嘛化」、「我跟妳一樣！但我狀態差到假日都躺在床上一整天」、「還以為是自己打的文，充不滿的電池真的是太中肯了，我最慘的是黑眼圈變超級重，本來體力就不佳，上班之後做什麼事都累，假日還要花很多時間在補眠上沒時間玩」、「之前剛出社會最少還會畫眉毛出門，現在別說眉毛了，有出門上班就不錯了」、「長大後開始理解章魚哥，我也很佩服那些上班漂亮香香的人類」、「懂這種感覺，睜開眼睛想到要到又累又無趣的地方待整天，也沒聊的來的人，沒什麼可以期待的事情，打扮好像也沒有意義」、「離職就是最好的醫美」。

有網友建議，「老話一句：早睡早起多運動並停止內耗，你先開始運動了，很棒」、「唯一建議多花錢，我以前也是這樣，但開始花錢在自己喜歡的東西上面之後，開心很多，覺得工作慢慢有意義，生活也變得比較有趣，看是要買化妝品、吃東西、做醫美變漂亮都可以，找自己有興趣的事情猛猛花！

有網友則認為，上班打扮可以增加動力，「我每天都會稍微打扮以及化妝，只是讓氣色看起來好一點而已，覺得打扮得漂漂亮亮上班會很有動力，而且有打扮上班自己心情也會很好，假日比較喜歡宅在家，所以覺得漂亮的衣服也沒什麼機會穿，就會上班的時候穿了」、「總覺得有裝扮一下再出門心情會比較好，也會比較有自信，所以再累也會稍微打扮」。

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