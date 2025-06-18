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考上公職1個月就後悔了！ 她崩潰：想到上班「頭皮發麻」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友剛考上公職，因為適應不良，猶豫是否該辭職。 示意圖／ingimage
一名女網友剛考上公職，因為適應不良，猶豫是否該辭職。 示意圖／ingimage

許多人希望考上公職後獲得鐵飯碗，薪資、福利穩定發展，能夠過上安穩生活。不過日前有位剛考上公職的女網友，發文崩潰表示「主管不好相處，喜歡刁難人」，自己到後來甚至「聽到主管的聲音，就頭皮發麻、倒抽一口氣」。

一名女網友在Dcard發文表示，她五月初考上公職，一開始很開心，親朋好友都為她感到高興，她也滿心期待能入職，沒想到進入部門後，發現主管不好相處，喜歡刁難人，導致她工作一個多月，只要聽到主管的聲音就會頭皮發麻、倒抽一口氣，工作內容也很繁雜，業務量大，讓她不禁疑惑「我到底適不適合這份工作」。

原PO表示，她每天都在煩惱工作的事情，連做夢也會夢到在上班，假日都無法好好休息，只要想到過完週末就要上班，就會感到無盡的焦慮，甚至出現了「離職的念頭」，然而家人非常反對她辭職，認為是「抗壓性不夠高」的問題，原PO坦言「我何嘗不想撐下去？我也是努力讀書才考上的，卻過得這麼不如意，我比誰都難過」。

文章曝光後，有網友安慰「想一下備考成本和身心健康哪個重要？」、「任何工作剛開始基本上都很困難的，至少要等一年才會慢慢熟悉」、「可以再撐撐，我男友剛開始工作前三個月很痛苦，後來就熟悉了」、「工作帶給妳的壓力有多大，只有自己才曉得，不要理其他人的反對」、「誰初任不是這樣？就算商調到其他單位，這種感覺還是會出現」。

辭職 薪資 考公職

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