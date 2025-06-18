夢幻職缺狂投履歷有用嗎？ 人資搖頭：會被黑名單

新鮮人要求職時，多數人會選擇到人力銀行投履歷，希望心儀的公司能夠洽談面試。不過日前有位女網友表示，她想一直投履歷給喜歡的公司，好奇問「人資會討厭嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她有一份很喜歡的工作，投了履歷但該公司都沒有回應，於是她決定持續修改履歷，想要再次投遞，好奇問「這樣有機會面試嗎？人資會討厭一直投履歷的人嗎？」

文章曝光後，多數網友不建議多次投重複職缺，直言「會覺得妳很煩，很像怪咖」、「人資會覺得是怪人，並設黑名單吧」、「如果看到好幾次重複投履歷，會覺得這個人怎麼還沒找到工作？」、「之前我狂投某間公司，投到對方寄警告信說已經登錄在人才資料庫，請勿再投遞」、「人資會討厭喔，常常看到一堆無效履歷」。

也有網友為原PO抱不平「台灣其實很多人資都不專業，不錄用連個感謝信都沒有，至少要有感謝信讓求職者心裡有底」、「我們之前也有遇過一個瘋狂投履歷，最後錄取的人」。