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辦公室哪種魔音最惱人？他列3種狀況嘆：困擾到懷疑得恐音症

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，坐附近的同事時常發出惱人聲響，讓他相當困擾。示意圖／AI生成
一名網友表示，坐附近的同事時常發出惱人聲響，讓他相當困擾。示意圖／AI生成

許多上班族辦公室一坐就是一整天，若上班時被周邊的聲響干擾，便很難保持專心。一名網友表示，附近的同事上班時常常發出各種聲音，讓他覺得相當困擾，更因此列出公室常見的3種惱人聲響，詢問其他人「同事發出哪種聲音最受不了？」

一名網友在PTT發文詢問「同事發出哪種聲音最受不了」，他在文中表示，由於辦公室是開放空間，很常聽到各種聲響，但由於附近同事的動靜相當大，讓他無奈感嘆，「可是最近被幾種聲音困擾到覺得我是不是得了恐音症」，並盤點辦公室常見的3種惱人聲音。

原PO點出，第一個是持續一整天的聲響，例如間段的打嗝或拍擊胸口等身體的聲音；第二個是吃飯或喝湯時，發出較大的用餐聲響；第三個則是不定期發出的聲音，例如看文件或mail時，用比氣音更大的低吟聲，把所有字全部唸出來。

文章引起網友們討論，「清痰或故意裝清痰，很煩」、「我遇過一整天一直氣音嘖嘖嘖的」、「吃飯嘴巴不關，發出咀嚼咂咂聲的真的噁心」、「最討厭的以上都列出來了」。

部分網友也列出辦公室惱人聲響及衛生習慣不良的例子，「遇過在辦公室剪指甲的，真的厲害」、「放屁、打飽嗝打很大聲、一直咳嗽不戴口罩」、「吸齒縫的聲音，噁」。

辦公室 同事 上班族 PTT

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