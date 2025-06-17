菜鳥慘遭頂大前輩狂酸「沒帶腦」 過來人曝建議：不硬起來都當好欺負
你還記得剛成為社會新鮮人的時候嗎？一名網友分享，近期剛踏入職場，第一份工作就被前輩每天怒罵，時不時就冒出刺耳的話，讓她相當困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「新鮮人被前輩貶低到懷疑人生」為題，指出近期剛踏入職場還不到3個月，公司環境、老闆都很不錯，唯獨直屬前輩對她總是很不客氣，常常冒出一些刺耳的話，像是「妳今天有帶腦袋來上班嗎？」、「妳是有事嗎？」、「這是邏輯問題，代表妳觀念有問題」，讓她覺得每天上班都很痛苦。
這名網友進一步說明，直屬前輩是頂大畢業，在這行做了10幾年，非常資深又聰明，但自己剛出社會、經驗也不足，在前輩眼裡就是「沒帶腦來上班」，坦言越來越不喜歡直屬前輩，但又不想輕易離職，好奇該怎麼調適比較好？
貼文一出後，不少網友都表示「換個角度看，那位前輩很不適合做一位leader，除了年紀、年資、頂大可以拿出來說之外，就只剩下一張嘴」、「現在越來越多這種把情緒發在別人身上，踩低別人提升自己優越感」、「善待新人有很難嗎？這位前輩是有什麼問題？」、「直接職場霸凌檢舉起來，讓前輩變其他公司的後輩」、「告他職場霸凌，都是出來工作不必慣著他」。
此外，也有部分網友分享給出實用建議，指出「找主管或人事反映，有些人你不硬起來真的都當別人好欺負」、「先錄音錄起來，如果要走法律程序，比較好保護自己」、「覺得無法長期處在這種環境，非常壓迫，所以我選擇趕快烙跑」、「先把注意力放在熟悉工作內容上，等熟悉的差不多，不需要他的時候，就用他曾講過的話酸回去」。
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