快訊

獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

菜鳥慘遭頂大前輩狂酸「沒帶腦」 過來人曝建議：不硬起來都當好欺負

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期剛踏入職場，第一份工作就被前輩每天怒罵，時不時就冒出刺耳的話，讓她相當困擾。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期剛踏入職場，第一份工作就被前輩每天怒罵，時不時就冒出刺耳的話，讓她相當困擾。示意圖／Ingimage

你還記得剛成為社會新鮮人的時候嗎？一名網友分享，近期剛踏入職場，第一份工作就被前輩每天怒罵，時不時就冒出刺耳的話，讓她相當困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「新鮮人被前輩貶低到懷疑人生」為題，指出近期剛踏入職場還不到3個月，公司環境、老闆都很不錯，唯獨直屬前輩對她總是很不客氣，常常冒出一些刺耳的話，像是「妳今天有帶腦袋來上班嗎？」、「妳是有事嗎？」、「這是邏輯問題，代表妳觀念有問題」，讓她覺得每天上班都很痛苦。

這名網友進一步說明，直屬前輩是頂大畢業，在這行做了10幾年，非常資深又聰明，但自己剛出社會、經驗也不足，在前輩眼裡就是「沒帶腦來上班」，坦言越來越不喜歡直屬前輩，但又不想輕易離職，好奇該怎麼調適比較好？

貼文一出後，不少網友都表示「換個角度看，那位前輩很不適合做一位leader，除了年紀、年資、頂大可以拿出來說之外，就只剩下一張嘴」、「現在越來越多這種把情緒發在別人身上，踩低別人提升自己優越感」、「善待新人有很難嗎？這位前輩是有什麼問題？」、「直接職場霸凌檢舉起來，讓前輩變其他公司的後輩」、「告他職場霸凌，都是出來工作不必慣著他」。

此外，也有部分網友分享給出實用建議，指出「找主管或人事反映，有些人你不硬起來真的都當別人好欺負」、「先錄音錄起來，如果要走法律程序，比較好保護自己」、「覺得無法長期處在這種環境，非常壓迫，所以我選擇趕快烙跑」、「先把注意力放在熟悉工作內容上，等熟悉的差不多，不需要他的時候，就用他曾講過的話酸回去」。

頂大 離職 職場霸凌 新鮮人 新人 主管

延伸閱讀

控制狂主管超愛「過度執著細節」 她崩潰：不知道怎麼撐下去

1職缺非「醫生、工程師」可月領11萬 網驚呼：到底業績多好？

求職該找「大公司還是小公司」？內行人曝最佳解答

遲到幾秒鐘「4000元全勤」飛了！過來人揭關鍵：獎金再高都不去

相關新聞

菜鳥慘遭頂大前輩狂酸「沒帶腦」 過來人曝建議：不硬起來都當好欺負

你還記得剛成為社會新鮮人的時候嗎？一名網友分享，近期剛踏入職場，第一份工作就被前輩每天怒罵，時不時就冒出...

醒來就想吐…「每天重複上班」讓她身心俱疲 網供調適法：當玩RPG

在當代高壓的職場環境中，越來越多上班族感受到的不僅是身體的疲憊，更是一種難以言喻...

控制狂主管超愛「過度執著細節」 她崩潰：不知道怎麼撐下去

工作壓力常常會讓人喘不過氣，尤其是遇到不合拍的主管，更是讓人頭痛。日前有位女網友表示，她主管常關注枝微末節的事物，像是標題、內容跟文字的間距，而且行事標準不一，會反問「妳覺得呢？」讓她獨立思考，事後又斥責「不照我說的做」。

暑假打工潮來了！平均時薪210元創新高 倉儲職缺大增

暑假打工潮來了。生活平台數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」16日公布最新暑期求職趨勢，隨著學生與短...

1職缺非「醫生、工程師」可月領11萬 網驚呼：到底業績多好？

工作百百種，許多人找工作首要目標就是要「錢多」，而除了工程師、醫師以外，還有什麼工作能夠達到年薪百萬呢？日前有網友發現1職缺月薪高達11萬，就是「社區藥局藥師」，讓許多人驚呼，「藥局到底業績多好？」

無薪假2895人 受美對等關稅影響達1189人

勞動部今日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計160家，實施人數2895人，其中因美國對等關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。