菜鳥慘遭頂大前輩狂酸「沒帶腦」 過來人曝建議：不硬起來都當好欺負

工作壓力常常會讓人喘不過氣，尤其是遇到不合拍的主管，更是讓人頭痛。日前有位女網友表示，她主管常關注枝微末節的事物，像是標題、內容跟文字的間距，而且行事標準不一，會反問「妳覺得呢？」讓她獨立思考，事後又斥責「不照我說的做」。

2025-06-16 19:11