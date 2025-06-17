年薪百萬VS.自由彈性！他卡在大公司與新創之間 網一面倒：很多人後悔
面對職涯起點的選擇，有時比想像中更兩難。近日，便有社會新鮮人在Dcard上發文詢問，分享自己同時面試的兩家公司，一為資本額逾500億的上市大企業，另一為資本額約1.5億的新創公司，兩者在工作環境、通勤、薪資與未來發展上各有優劣，讓他難以抉擇。
根據原PO描述，大企業提供穩定薪資，年薪約百萬，通勤時間約40分鐘，部門主管看起來願意提攜新人，但整體氛圍較制式、年齡結構偏老，擔心有上下輩的官僚體制；新創公司則薪資略低，年薪約90萬，工時彈性，通勤僅需20分鐘，茶水間零食供應充足，入職就有7天特休，整體環境年輕且自由，然而他也坦言擔心公司未來是否能長久經營，「公司不知道哪天會突然沒不見」、「薪水也不見得年年調」。
貼文一出，立刻引發大量網友熱烈回應。多數留言明確表態「選大公司」，有網友解釋：「大公司經歷比較亮眼，新創要考慮這份工作的職能，未來還可以跳去哪？」也有網友分享自身經驗：「身邊很多畢業去新創的，最後後悔了，新創看似可以做很多事，但經常是一群人瞎搞，等有經驗有能力有想法，再去新創大展身手吧」。
另一派網友則從學習角度切入，認為新鮮人應先在大公司模仿制度、產品與流程，「新創容易讓人一開始亂摸索，反而走錯方向。」也有留言提到，雖然新創環境彈性自由、人際關係單純，但「穩定薪資、清楚制度對剛入行的人來說更重要」。
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