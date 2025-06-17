醒來就想吐…「每天重複上班」讓她身心俱疲 網供調適法：當玩RPG

在當代高壓的職場環境中，越來越多上班族感受到的不僅是身體的疲憊，更是一種難以言喻的心靈耗損。許多人甚至還沒踏進辦公室，身體就已經發出抗議。壓力不再只存在於繁重任務與績效壓力，更潛藏在日復一日的機械循環中，讓人不禁懷疑自己究竟還能撐多久。

近日，一則Dcard貼文引發眾多上班族共鳴。原PO表示自己已進入職場一段時間，卻依舊無法適應日常作息。每天早上醒來就想乾嘔，午餐常常沒胃口，晚餐更是吃幾口就反胃。她也曾向同事詢問如何打起精神來上班，同事總說「沒辦法為了生活，你有家庭後就會知道了」，但身為單身、家人健全的她，無法從這個「非做不可」的理由中找到動力，坦言自己每天醒來的念頭就是：「啊好累，每天都在重複上班，看不到頭」，並向廣大網友求助，希望能脫離這「生不如死」的狀態。

網友們紛紛回應：「換工作」、「這個不用問啊 就是直接離職」，也有過來人分享自己曾因工作不適、找不到成就感而出現類似症狀，直到轉職到更適合的職場後，身體的不適才自然消失，更有人霸氣直言：「如果是有毒職場真的該快跑，什麼都比不上心靈健康。」

除了實質轉換環境的建議，也有人提供自我調適的創意方式。有網友表示會把工作日常當成RPG任務來解，把惡毒主管當成遊戲中的小怪，每完成一日任務就當作升級存活，並設定一些微小但具體的獎勵目標，例如買想要的東西、安排小旅行，讓自己有繼續撐下去的理由。

還有網友提出四個方向：了解人性、懂得健康的消化負面情緒、慢慢面對過去壓抑的情緒、找到自身的平靜以及安全感。也有網友提醒，不要忽略長期壓力帶來的心理危機，如果情緒與身體都在反應，「尋求專業協助是正常且重要的事」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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