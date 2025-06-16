控制狂主管超愛「過度執著細節」 她崩潰：不知道怎麼撐下去

工作壓力常常會讓人喘不過氣，尤其是遇到不合拍的主管，更是讓人頭痛。日前有位女網友表示，她主管常關注枝微末節的事物，像是標題、內容跟文字的間距，而且行事標準不一，會反問「妳覺得呢？」讓她獨立思考，事後又斥責「不照我說的做」。

一名女網友在Dcard發文表示，自己剛進公司沒多久，發現女主管跟她以前遇過的人不一樣，關注的不是工作目標或成果，而是過度專注在表格細節，例如字體大小、標點符號、隔線粗細，連電子信件每封都要轉寄給主管，而且從標題、內容、簽名檔、行距都會被逐一挑剔。

原PO表示，她在詢問主管問題時，對方常常回應「妳覺得呢？」卻沒有給明確的指示，或直接爆氣回應，覺得原PO在浪費時間，事後等原PO做出成果，又罵她「沒有事先請教主管」，另一方面又希望下屬獨立思考，讓她無奈表示，「我感到非常矛盾與挫敗」。

她坦言，「現在我常常提心吊膽，毫無自信，也習慣上網搜尋怎麼讓自己快樂的資訊，不知道要怎麼撐下去？還是大家也曾遇過這樣的主管？」

文章曝光後，許多網友勸她辭職，直言「妳待的環境就是有毒的，走為上策」、「這種工作直接逃吧」、「這種工作趁早離開比較好」、「我還以為這是我打的文章，一起逃吧」、「我也遇過這種工作，真的快逃」。

也有過來人分享經驗，「我自己會直接當面回覆主管，問她到底要我怎樣做」、「這個環境不適合妳，主管的完美標準會一直往上調」、「我遇過跟妳狀況一樣的主管，後來我就自律神經失調了」、「我之前也受不了這種主管，做不到一個月就受不了辭職了」。