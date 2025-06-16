快訊

美軍隨意步伐引關注...川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

控制狂主管超愛「過度執著細節」 她崩潰：不知道怎麼撐下去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨主管對她幾乎是苛求態度，讓她受不了。示意圖／Ingimage
一名女網友抱怨主管對她幾乎是苛求態度，讓她受不了。示意圖／Ingimage

工作壓力常常會讓人喘不過氣，尤其是遇到不合拍的主管，更是讓人頭痛。日前有位女網友表示，她主管常關注枝微末節的事物，像是標題、內容跟文字的間距，而且行事標準不一，會反問「妳覺得呢？」讓她獨立思考，事後又斥責「不照我說的做」。

一名女網友在Dcard發文表示，自己剛進公司沒多久，發現女主管跟她以前遇過的人不一樣，關注的不是工作目標或成果，而是過度專注在表格細節，例如字體大小、標點符號、隔線粗細，連電子信件每封都要轉寄給主管，而且從標題、內容、簽名檔、行距都會被逐一挑剔。

原PO表示，她在詢問主管問題時，對方常常回應「妳覺得呢？」卻沒有給明確的指示，或直接爆氣回應，覺得原PO在浪費時間，事後等原PO做出成果，又罵她「沒有事先請教主管」，另一方面又希望下屬獨立思考，讓她無奈表示，「我感到非常矛盾與挫敗」。

她坦言，「現在我常常提心吊膽，毫無自信，也習慣上網搜尋怎麼讓自己快樂的資訊，不知道要怎麼撐下去？還是大家也曾遇過這樣的主管？」

文章曝光後，許多網友勸她辭職，直言「妳待的環境就是有毒的，走為上策」、「這種工作直接逃吧」、「這種工作趁早離開比較好」、「我還以為這是我打的文章，一起逃吧」、「我也遇過這種工作，真的快逃」。

也有過來人分享經驗，「我自己會直接當面回覆主管，問她到底要我怎樣做」、「這個環境不適合妳，主管的完美標準會一直往上調」、「我遇過跟妳狀況一樣的主管，後來我就自律神經失調了」、「我之前也受不了這種主管，做不到一個月就受不了辭職了」。

辭職 主管

延伸閱讀

1職缺非「醫生、工程師」可月領11萬 網驚呼：到底業績多好？

他到蘇澳出差嫌「鳥地方」很無聊 在地人狂推1美食

男生的寢具永遠都超黃？藥師解釋「1激素」導致：不是不洗澡

掃地機器人有用嗎？他崩潰家裡「灰塵掃不完」 過來人曝原始1招最有效

相關新聞

控制狂主管超愛「過度執著細節」 她崩潰：不知道怎麼撐下去

工作壓力常常會讓人喘不過氣，尤其是遇到不合拍的主管，更是讓人頭痛。日前有位女網友表示，她主管常關注枝微末節的事物，像是標題、內容跟文字的間距，而且行事標準不一，會反問「妳覺得呢？」讓她獨立思考，事後又斥責「不照我說的做」。

暑假打工潮來了！平均時薪210元創新高 倉儲職缺大增

暑假打工潮來了。生活平台數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」16日公布最新暑期求職趨勢，隨著學生與短...

1職缺非「醫生、工程師」可月領11萬 網驚呼：到底業績多好？

工作百百種，許多人找工作首要目標就是要「錢多」，而除了工程師、醫師以外，還有什麼工作能夠達到年薪百萬呢？日前有網友發現1職缺月薪高達11萬，就是「社區藥局藥師」，讓許多人驚呼，「藥局到底業績多好？」

無薪假2895人 受美對等關稅影響達1189人

勞動部今日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計160家，實施人數2895人，其中因美國對等關稅...

台東「高年級生」求職不愁 銀髮服務據點今天開幕

台東縣55歲以上人口占全縣總人口34.5％，因應少子化與高齡化帶來的人口結構轉變，「台東縣銀髮人才服務據點」今天揭牌啟用...

為新鮮人搭舞台 第二屆大武山職場新人賞徵件起跑

六月正值畢業季，新鮮人即將投入職場，民間協會在立委鍾佳濱發起下，舉辦《大武山職場新人賞》，去年於屏東縣籌辦首屆，今年第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。