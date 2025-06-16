快訊

國安情勢簡報流程曝光...總統府：賴全程與會 4報告案題目出爐

印航波音787又出包！香港起飛「空中突遇技術問題」緊急返航

氣象署發布大雷雨警報 「2縣市」慎防冰雹、9級強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假打工潮來了！平均時薪210元創新高 倉儲職缺大增

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
暑假打工潮來了。生活平台數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」16日公布最新暑期求職趨勢，隨著學生與短期人力需求同步升溫，暑期檔期平均時薪逼近210元，創下歷年同期新高。圖為餐廳員工為顧客結帳。（中央社）
暑假打工潮來了。生活平台數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」16日公布最新暑期求職趨勢，隨著學生與短期人力需求同步升溫，暑期檔期平均時薪逼近210元，創下歷年同期新高。圖為餐廳員工為顧客結帳。（中央社）

暑假打工潮來了。生活平台數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」16日公布最新暑期求職趨勢，隨著學生與短期人力需求同步升溫，暑期檔期平均時薪逼近210元，創下歷年同期新高。因電商出貨需求激增，倉儲類打工職缺從6月起成長達 1.4 倍，成為成長幅度最高的兼職類別，平均時薪達217元，明顯高於餐飲與門市類型（約 198 元）。

小雞上工指出，暑期雖為打工徵才高峰，但小雞上工推出人才評價制度後，根據最新調查，多達83%的雇主在招募時，會優先參考求職者於App上的歷史評價，作為關鍵錄取依據。擁有四星以上評價的「高分人才」，其面試錄取成功率較一般求職者高出 30%，反映評價機制正逐步成為求職者的「第二張履歷名片」。

小雞上工指出，平台自推出人才評價制度以來，累積超過75萬筆評價資料。表現優異的求職者除了星級，也獲得如「準時性高」、「態度積極」、「溝通順暢」等正面回饋，讓雇主能更快速辨識合適人才。

電商 求職 暑假 打工

延伸閱讀

台東「高年級生」求職不愁 銀髮服務據點今天開幕

52年老廠新生 隆興冷凍廠打造智慧冷鏈物流

應徵養生館美容師被拒...業者挨罰30萬 男再求償8萬敗訴

打工變賣血？陸女大生發傳單遭抽580毫升血漿 涉事公司回應

相關新聞

暑假打工潮來了！平均時薪210元創新高 倉儲職缺大增

暑假打工潮來了。生活平台數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」16日公布最新暑期求職趨勢，隨著學生與短...

1職缺非「醫生、工程師」可月領11萬 網驚呼：到底業績多好？

工作百百種，許多人找工作首要目標就是要「錢多」，而除了工程師、醫師以外，還有什麼工作能夠達到年薪百萬呢？日前有網友發現1職缺月薪高達11萬，就是「社區藥局藥師」，讓許多人驚呼，「藥局到底業績多好？」

無薪假2895人 受美對等關稅影響達1189人

勞動部今日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計160家，實施人數2895人，其中因美國對等關稅...

台東「高年級生」求職不愁 銀髮服務據點今天開幕

台東縣55歲以上人口占全縣總人口34.5％，因應少子化與高齡化帶來的人口結構轉變，「台東縣銀髮人才服務據點」今天揭牌啟用...

為新鮮人搭舞台 第二屆大武山職場新人賞徵件起跑

六月正值畢業季，新鮮人即將投入職場，民間協會在立委鍾佳濱發起下，舉辦《大武山職場新人賞》，去年於屏東縣籌辦首屆，今年第二...

不想朝九晚五、不愛與人交際？解完任務就走的「迷你工作」來了

「迷你工作」風潮真的來了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。