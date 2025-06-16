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暑假打工潮來了！平均時薪210元創新高 倉儲職缺大增
暑假打工潮來了。生活平台數字科技（5287）旗下全台最大打工兼職平台「小雞上工」16日公布最新暑期求職趨勢，隨著學生與短期人力需求同步升溫，暑期檔期平均時薪逼近210元，創下歷年同期新高。因電商出貨需求激增，倉儲類打工職缺從6月起成長達 1.4 倍，成為成長幅度最高的兼職類別，平均時薪達217元，明顯高於餐飲與門市類型（約 198 元）。
小雞上工指出，暑期雖為打工徵才高峰，但小雞上工推出人才評價制度後，根據最新調查，多達83%的雇主在招募時，會優先參考求職者於App上的歷史評價，作為關鍵錄取依據。擁有四星以上評價的「高分人才」，其面試錄取成功率較一般求職者高出 30%，反映評價機制正逐步成為求職者的「第二張履歷名片」。
小雞上工指出，平台自推出人才評價制度以來，累積超過75萬筆評價資料。表現優異的求職者除了星級，也獲得如「準時性高」、「態度積極」、「溝通順暢」等正面回饋，讓雇主能更快速辨識合適人才。
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