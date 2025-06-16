1職缺非「醫生、工程師」可月領11萬 網驚呼：到底業績多好？

工作百百種，許多人找工作首要目標就是要「錢多」，而除了工程師、醫師以外，還有什麼工作能夠達到年薪百萬呢？日前有網友發現1職缺月薪高達11萬，就是「社區藥局藥師」，讓他驚呼「藥局到底業績多好？」

一名網友在Threads發文表示，他看到一間位於桃園楊梅的藥局貼出徵人公告，雖然沒有寫每週上班時數，但店內已經有4個藥師了，還需要再徵求一位藥師，且開出的月薪從9萬到11萬元，讓原PO驚呼「這間藥局到底業績多好？」

文章曝光後，有一位開了兩間藥局的醫師回應，「目前藥師行情，確實都需要開到一個月月薪10萬元」，其他網友則表示，「處方簽的量很大吧，所以才需要這麼多藥師？」、「雇用五位藥師，每位藥師可以開到這種薪水，一間藥局到底每月營收多高啊」、「藥局生意好的，營業額都很驚人」。

先前《聯合新聞網》也曾報導，許多人想考藥學系，因為薪水高達10-11萬，但有過來人反駁，認為藥師要看年薪才準，而且工作有時候要輪班，工作內容跟待遇沒有到非常好，假日也不能出去玩，然後藥劑師大概7萬薪資就是極限了，幾乎不能調薪，表面看起來很輕鬆，但也有不為人知的辛苦。