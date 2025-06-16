無薪假2895人 受美對等關稅影響達1189人

勞動部今日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計160家，實施人數2895人，其中因美國對等關稅影響而實施人數約1189人。勞動部表示，人數上與上期統計變化不大，美國對等關稅措施的影響會持續關注。

根據勞動部統計，本期實施無薪假事業單位計160家，實施人數2895人，較6月2日公布實施家數155家，實施人數2831人，本次家數略增5家，人數增加64人，多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月以下。

若進一步分析，與去年同期公布家數262家，實施人數為5338人比較，本期較去年同期減少102家，實施人數減少2443人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本期增加較多的產業別仍為製造業，其中金屬機電業者增加269人，當中有家金屬製品業者增加78人，申請實施無薪假有表達是受到美國對等關稅影響導致訂單減少；另一家機械設備製造業者實施60人，是受景氣影響導致訂單減少；另外化學工業本期減少了170人，主要原因是有家塑膠製品業者訂單恢復，其他則變化不大。

針對美國對等關稅影響部分，王金蓉指出，上期受對等關稅影響家數約20家，人數827人，這次來到38家，1189人，確實表示受到對等關稅人數影響確實增加，多數還是以製造業為主。

勞動部提醒，雇主經與勞工協議，申請減班休息，雇主也必須給付給勞工最低工資28590元，並非無薪，勞工的勞、健保也要正常投保。